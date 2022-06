Desaparecidos en Jalisco: Familiares solicitan retomar mesas con autoridades estatales

Familiares de personas desaparecidas se manifestaron de nueva cuenta frente a Palacio de Gobierno de Jalisco. Integrantes del Colectivo Luz de Esperanza solicitaron se reanuden las mesas de seguimiento para que los familiares conozcan detalles de avances en las carpetas de investigación.

“No nos han dado fecha de la tercera mesa de trabajo, Fiscalía sigue con la simulación y niega derechos fundamentales a las víctimas, les está negando acceder a la carpeta de investigación. Se tendría que haber hecho hace unos veinte días”, dijo Héctor Rodolfo Torres, integrante del Colectivo.

Añadió que también solicitan una explicación por el retiro de las fichas de búsqueda que colocaron en bolardos del Centro histórico de Guadalajara; comentó que autoridades estatales y municipales se “echan la bolita” sobre quien ordenó arrancar los carteles.

El activista argumentó que la pega de sus fichas no viola reglamentos municipales, pues no es propaganda, ni un tema comercial; sostuvo que se trata de darle la máxima difusión a los casos de personas desaparecidas.

Busca a su hermano

José Luis Macías Garibi, desapareció hace diez días en Guadalajara cuando fue a cobrar un dinero y no ha regresado a su casa desde el pasado 27 de mayo; desde esa fecha sus familiares lo buscan.

EL INFORMADOR / R. Rivas

“Se presentó la denuncia y hasta ahorita no nos han dicho nada, simplemente le dijeron a mi cuñada que no se manifestara, pero ella está desesperada porque tiene dos hijos. Le pido al gobernador que haga algo por este caso, nosotros somos ciudadanos que nos ganamos el pan con el sudor de la frente, no somos ricos. Esperamos que hagan algo”, dijo Eulalio, hermano del desaparecido.

GC