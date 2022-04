Desaparecidos en Jalisco: Familiares en busca de sus desaparecidos piden una CEAV exclusiva para atender este delito

Ante la crisis de desapariciones que hay en Jalisco, que llevan a la Entidad a colocarse en el primer lugar nacional con más personas desaparecidas, con un total de 14 mil 937 víctimas, de acuerdo con el Registro Nacional en la materia, el colectivo Luz de Esperanza pidió que se instale una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas exclusiva para atender este problema.

De acuerdo con Héctor Flores, integrante y uno de los fundadores del colectivo Luz de Esperanza, fue presentada ante las autoridades involucradas en la materia una propuesta para la creación de esta instancia debido a que la problemática ha crecido desmedidamente, y la CEAV no se da abasto, pues dijo “actualmente no se da abasto ya que el universo de víctimas es muy grande, ellos abarcan a todas las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, y no se ha hecho nada respecto de los cuatro únicos asesores que tenemos para las familias en busca de nuestros seres queridos”, explicó Héctor Flores.

Lo anterior forma parte de las propuestas presentadas dentro de la Mesa de Trabajo establecida con este colectivo, que este miércoles sesionó por segunda vez para dar cuenta de los avances solicitados por las familias que conforman esta agrupación.

“La CEAV tampoco nos ha entregado tampoco avances concretos sobre cómo vamos a acceder las víctimas ascendientes y colaterales al fondo de ayuda de reparación del daño que no sea a manera de reembolso, ese tema sigue en la mesa, al igual que los cuatro únicos asesores. No hay nada en concreto, al igual que en la Fiscalía, y en cuanto a la Semefo, como no estaba el titular, está en Washington con el gobernador, nos reservamos los pronunciamientos correspondientes para cuando esté”, añadió Héctor Flores.

El Gobierno de Jalisco informó por su parte que entre las principales acciones realizadas a partir de la primera Mesa de Trabajo se brindó la atención, por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas a 22 familias integrantes del Colectivo, además de que, en coordinación con la Comisión de Búsqueda, se ha intercambiado información y desplegado diversos operativos de búsqueda.

“En cuanto al trabajo realizado por el IJCF, éste ha identificado 37 perfiles genéticos de un listado de 65 familias que el propio colectivo hizo llegar a este instituto; actualmente se trabaja en el cruce de información la FEPD y se notificarán al colectivo, los casos en donde no coincidan las pruebas genéticas”, indicó el gobierno estatal a través de un comunicado.

Entre los acuerdos de esta segunda Mesa de Trabajo, se estableció que próximamente se conformará una nueva brigada de búsqueda y se continuarán con las jornadas de capacitación a las y los familiares del colectivo, así como las búsquedas en campo por parte de la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especializada.

Mientras se llevaba a cabo dicha Mesa, diversas familias en busca de sus seres queridos se manifestaron de forma pacífica a las afueras del Palacio de Gobierno con mantas y carteles que colocaron sobre el piso. Ante ello, el personal de seguridad el Palacio prohibió la entrada de personas y turistas que deseaban apreciar el mural de José Clemente Orozco que se encuentra en la escalinata principal, argumentando que “no se podía pasar porque había una manifestación”, pese a que no hubo un solo disturbio.

