En la homilía de este domingo en la Catedral de Guadalajara, el Cardenal, José Francisco Robles Ortega ante miles de asistentes y familiares de personas desaparecidas pidió que cesen las desapariciones en Jalisco y en todo México, ya que eso es uno de los principales problemas por los que el país no se desarrolla.

En la Jornada Nacional de Oración por La Paz, después de la primera lectura, como parte del sermón del purpurado José Francisco hizo un llamado a que pare el sufrimiento de tantas familias que piden por sus seres queridos no localizados.

"Por eso este domingo estamos en comunión en todas las misas, estamos pidiendo que cesen las desapariciones de hermanos y hermanas, que los que han sido desaparecidos, se vuelvan a encontrar, los podamos ubicar, podamos abrazar de nuevo, es una necesidad que urge, porque marca el corazón de las personas y de las familias que viven la tragedia e incertidumbre de sus seres queridos desaparecidos, para ellos no hay noche, no hay día, semana, no hay tiempo para buscar llenar ese vacío de la ausencia del ser injustamente desaparecido, que fue arrebatado del seno de sus seres queridos", comentó.

Robles Ortega destacó que para que los políticos y autoridades consideren al país como desarrollado es primero que terminen con los actos delictivos, plagios y desapariciones.

"No podemos considerarnos un país sano, un país próspero, un país en desarrollo, mientras carguemos en nuestras consciencias y en nuestras espaldas, el número tan grande de hermanos y hermanas caídos en la violencia y desaparecidos por la violencia, no podemos estar en paz, no podemos ser un país en armonía para buscar el bien común, tenemos ese capítulo pendiente, a parar y a resolver, hagamos lo nuestro pidamos a nuestro padre por esta necesidad tan grande", acotó.

Mayra Sauceda madre de José Octavio Avilés Sauceda, en la ceremonia religiosa pidió por su hijo que tiene desaparecido desde el 28 de marzo, se vio por última vez por la Barranca de Huentitán, oriundo de Sinaloa recién había recibido beca por el Tecnológico de Monterrey.

"Como dice el obispo, estamos tocando las puertas de Dios, buscamos y encontraremos, toca y se abrirá, estamos presentes con todo el dolor todas las madres que sufrimos este dolor que fractura familias, cuando desaparece de nuestras familias y aclamamos la presencia del que se quedó con nosotros", manifestó.

