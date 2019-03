Dejarán mensajes de desaparecidos en escultura de Alcalde

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, expresaron que no se retirarán los mensajes que el escultor de la estatua de Fray Antonio Alcalde, Alfredo López, junto con Sofía Ávalos y Victoria García, madres de Marco Ávalos y Jesús Daniel, dos de los tres estudiantes de cine desaparecidos desde el 19 de marzo de 2018, develaron en la obra y en los que se lee "No somos 3 somos todxs" y "Memoria, verdad y Justicia".

"Yo siempre voy a reconocer este tipo de muestras de creatividad y, sobre todo, en un tema tan sensible. Primero decir: es una escultura que mandó a hacer el anterior Gobierno. Segundo: es un reclamo de un hecho que pasó en el anterior Gobierno, no en este. Entonces, qué lástima que sea en la escultura de Alcalde porque creo que Alcalde es un personaje que debe ser tratado con mucho respeto, pero no creo que sea una falta de respeto hablar de un tema o poner en la mesa un tema que lastimó a Jalisco y lo lastimó profundamente. Entonces yo no me voy a meter en ese tema. Mis respetos a la creatividad del artista", dijo Alfaro.

Por su parte, Del Toro explicó que se quedará así y compartió el respeto a la expresión: "Todos estamos en la misma lógica de dolor de preocupación por los desaparecidos. Me parece que la autoridad debe respetar el legítimo derecho a expresarse".

Además, coincidió con el mandatario estatal en que los hechos que se reclaman son de pasadas administraciones. "Nosotros, al llegar a la administración, lo que tenemos que hacer es estar siempre dando la cara y atender los reclamos justos de la ciudadanía. Yo creo que es un tema que deja una huella y a los que tenemos una responsabilidad como autoridad nos debe de marcar también para hacer nuestro trabajo".

LS