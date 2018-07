Dejan para el último reacomodo de rutas afectadas por Línea 3

La reestructuración de las rutas de transporte público que pasan por el corredor de la Línea 3 del Tren Eléctrico se dará… una vez que el sistema entre en operación. Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), detalla que no se requiere un plan de reorganización porque el Programa General de Transporte del Estado (vigente desde noviembre de 2016) considera cómo se distribuirán las cerca de 40 rutas que coinciden con el trayecto.

Además, las convocatorias y concursos para los nuevos derroteros ya consideran esas modificaciones de paso. “Definitivamente no podrán entrar en operación hasta que realmente entre en circulación la Línea 3. Ahorita no se puede recortar por la necesidad de servicio y que el tren no está en operación”, comenta.

El funcionario cree que no habrá riesgo de que alguna ruta se ampare para continuar su paso por el corredor de la Línea 3, como sucedió con la Línea 1 o el Macrobús. Explica que es un marco jurídico distinto porque se reformó la Ley de Movilidad y se cubrieron huecos legales de la ley anterior que dieron pie a los amparos.

Los cambios, agrega, sí se han socializado y se han atendido las inquietudes de los transportistas que serán reubicados, aunque tampoco descarta que, llegado el momento, se presenten inconformidades.

“De seguro va a surgir quien diga que no o que nunca se enteró. Pero no quiere decir que no se haya socializado o explicado”. Concluye que, por la naturaleza de obras en vialidades como la Avenida Alcalde, ya no será posible que regresen los camiones.