Dejan a Mazamitla sin recursos estatales para obras

Con obras pendientes como la rehabilitación de calles, abasto de agua potable y recuperación de imagen urbana, el municipio de Mazamitla no ha recibido este año recursos estatales para iniciar proyectos, informó el presidente municipal, Jorge Humberto Magaña Valencia, detalló que han gestionado una bolsa de 30 a 50 millones de pesos sin obtener respuesta positiva. Comentó que buscará tener una reunión con el gobernador para plantearle los proyectos.

"Nosotros estamos operando ahorita con recursos propios de recaudación, hicimos un plan de trabajo propio para solventar las necesidades básicas del municipio. Hemos gestionado obras grandes con el Estado que no nos ha etiquetado, no sabemos si por falta de recursos; pero vamos a procurar una cita con el gobernador para poder ver esos temas", explicó.

Cuestionado sobre si la falta de recursos estatales sea por razones partidistas, al ser emanado de Hagamos, el alcalde dijo esperar que no sea ese el motivo y que no se mezclen cuestiones políticas. Respecto a las decisiones que ha tomado contradiciendo a la administración estatal, como haber cancelado los actos cívicos de los festejos patrios, el edil sostuvo que tomó esas determinaciones en conjunto con todo el Ayuntamiento y los pobladores.

"Pudiera haber una cierta repercusión por esa causa, no los sabemos, ojalá y que no; porque yo creo que el gobierno no debe ver colores. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando para generar recursos que solventen las necesidades básicas", añadió.

Pega inseguridad al turismo

En materia de seguridad, Magaña Valencia comentó que cuentan con la presencia de elementos del Ejército que tienen una base en la unidad deportiva de la cabecera municipal; consideró que ha disminuido la presencia de grupos de la delincuencia organizada, aunque siguen registrándose incidentes.

"Estamos en espera de que los operativos y las estrategias del Gobierno federal y estatal ya resulten en disminuir esta situación que estamos viviendo. Los operativos han mitigado los efectos colaterales de algunas de las acciones del crimen organizado", dijo.

El alcalde calculó que la inseguridad ha provocado una disminución de 10 a 15% del turismo, pero sostuvo que siguen recibiendo visitantes. Planteó que la situación afecta a toda la región que depende principalmente del comercio y los paseantes.

Añadió que actualmente tienen solo 19 policías municipales, aunque por el tamaño del municipio deberían tener 30 elementos en la corporación, informó que durante el primer año de su administración renunciaron 6 policías que migraron o cambiaron de trabajo.

