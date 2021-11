Defienden autonomía de UdeG en arranque de FIL

El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Raúl Padilla, y el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, aprovecharon el arranque de la edición 35 para defender la autonomía del encuentro y de la casa de estudios ante los ataques como los del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobernador de Jalisco.

Durante la ceremonia de entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que recibió la escritora Diamela Eltit, Padilla dijo que la FIL ha tenido que encarar el asedio del poder público, que ya intentó suprimir su vínculo con la UdeG, y que en este año recortó totalmente los apoyos al programa cultural de la Feria.

“Es momento de defender a los libros y a sus autores. Es momento de mostrar espíritu de cuerpo con la industria editorial, con la cadena del libro. Aquí somos escritores y lectores. Voces, no hocicones. Y voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga”, comentó.

Por otra parte, ante los recientes conflictos con el Gobierno del Estado por el recorte de 140 millones de pesos (MDP) para el Museo de Ciencias Ambientales y los desencuentros por el presupuesto para 2022, Villanueva acentuó que la UdeG ha estado abierta al diálogo, incluso por encima de “lamentables ofensas” directas del gobernador.

“En verdad no nos gusta pelear, a mí no me gusta pelear, siempre he preferido construir que destruir, pero como universitarios estamos obligados a defender nuestra autonomía. Esto es para todos nosotros, para los universitarios de hoy y del pasado, una responsabilidad histórica”.

Agregó que a la FIL se le cuida, no se le ataca. “Un Presidente más, un gobernador más, yo soy un rector más, pero la FIL es de todos y es para siempre”.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quien acudió en representación del mandatario estatal, respondió que el Ejecutivo respeta la autonomía universitaria.

La celebración a las letras comenzó ayer con Perú como País Invitado de Honor. EL INFORMADOR/A. Camacho

“Las letras despiertan el pensamiento y encienden la crítica”

La celebración a las letras ha comenzado con Perú como País Invitado de Honor. Luego de que el año pasado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se realizara de manera digital por la pandemia del COVID-19, esta edición 35 que se inauguró el día de ayer y que culminará el 5 de diciembre, retorna a su esencia: “La naturaleza de la FIL es presencial, pero lo digital es su ventana al mundo”, remarcó Raúl Padilla López, presidente de la Feria.

Con respecto a la pandemia, Padilla acotó que “aún falta por recuperar la normalidad en nuestras vidas”, pues la COVID-19 sigue permeando en el mundo; “sin embargo, las actividades diarias van tomando poco a poco su curso. Y con la nueva era, tras la pandemia, hay otros aspectos positivos; por ejemplo, la edición del año pasado de la FIL, que fue totalmente virtual, llegó a 21 millones de personas en 84 países”.

Durante la ceremonia de inauguración, Raúl Padilla aprovechó el espacio para pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de la autora española Almudena Grandes, quien siempre estuvo vinculada con la Feria. La escritora murió a los 61 años de edad a consecuencia del cáncer.

También, pidió una ovación para el autor Sergio Ramírez, quien está siendo perseguido en su país, Nicaragua, por expresar lo que percibe que sucede en su nación; Raúl lo llamó “icono de la libertad de expresión”.

Además, el presidente de la FIL recordó que en esta feria se notaron algunas ausencias de personalidades que deberían estar en la fiesta de las letras, pero dijo que “esto como otras cosas que suceden en los días de FIL, quedará como una anécdota más”. Expresó que hoy más que nunca es momento de defender a los libros y sus autores, “leer es tan emocional como escribir”, destacando que no se puede impedir que las letras despierten el pensamiento y enciendan la crítica.

Diferencias y perspectivas

En el acto inaugural, también tomó la palabra el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien habló sobre las diferencias con el gobernador de Jalisco. Destacando que derivado de las ofensas directas, a él no le gusta pelear: “Siempre he preferido construir que destruir, pero como universitarios estamos defendiendo nuestra autonomía”.

Expresó que el Presidente será uno más, que el gobernador será uno más; incluso, él como rector será uno más, “pero la FIL es de todos y es para siempre”. En tanto, Enrique Ibarra Pedroza, en representación del gobernador, dijo que el gobierno de Jalisco tiene pleno respeto a la autonomía universitaria y esto seguirá ejerciéndose.

La voz de Sergio Ramírez

Justo en el marco de la inauguración, el escritor Sergio Ramírez fue el encargado de hacer la declaratoria de esta edición de la Feria; además, entregó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 a la escritora chilena Diamela Eltit.

El escritor nicaragüense, quien vive en el exilio, habló de los libros que extraña de su biblioteca, que es dijo, su casa dentro de otra casa, esa que abandonó en Nicaragua, una patria que extraña y de la que está “desterrado” y “despatriado”. En su discurso señaló que “la misión de una tiranía es la que tú propio país se te vuelva extraño”.

También, habló sobre el universo de los libros: “La biblioteca es como un bosque frondoso, toma tiempo o toda una vida. Yo he vivido sobre ese bosque, y sólo yo puedo orientarme dentro de él, se dónde está cada libro y puedo ir directamente a buscarlo”, recordó que alguna vez accedió a que le ordenaran su biblioteca, pero se perdió dentro del caos organizado, “me sentí extranjero en mi propio mundo”, compartió.

Entregan el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 a la escritora chilena Diamela Eltit. EL INFORMADOR/A. Camacho

Homenaje a la obra de Diamela Eltit

Tras recibir su reconocimiento, Diamela Eltit habló de libros y de autores que la han marcado como: Juan Rulfo, Elena Garro, Julio Cortázar y por supuesto Nicanor Parra; y no dejó de lado su crítica al candidato chileno José Antonio Kast, que dijo representa no la derecha, sino la extrema derecha.

“Hoy la fuerza de la extrema derecha pugna por gobernar Chile. Nuestra comunidad, la literaria, ante este adverso escenario, estamos trabajando de manera intensa, lo hacemos para impedir un gobierno rapaz fundado en el desprecio”.

Sobre Juan Rulfo compartió que para ella “Pedro Páramo” “es una de las obras más valiosas del continente; habla de la muerte y vida para referirse al amor y al poder”. Y que el escritor acudió al fragmento para construir continuidades, convirtiendo a la escritura en un conjunto de imágenes”, finalizó.

Toma nota

Sedes: Actividades de la FIL, en Expo Guadalajara; en el Centro Cultural Universitario, se desarrolla la FIL Niños.