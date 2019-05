Decenas de vehículos se queman en incendio en Tonalá

Desde poco antes de la medianoche de este sábado y por la madrugada, Bomberos de Tonalá sofocaron un incendio ocurrido en un patio con vehículos del Ayuntamiento, hecho que consumió unas 60 unidades, según informó Luis Manuel Hurtado Asencio, director de la dependencia.

El reporte se recibió a las 23:45 horas del viernes, tras lo que unidades de Bomberos Tonalá se dirigieron al cruce de las calles González Camarena y Rosales, en la colonia Santa Paula.

En el lugar localizaron un incendio en varios vehículos propiedad del municipio. “Aparentemente alguien le prendió fuego, es lo más lógico por la hora y por todo, no es normal que se prendan de la forma en la que se prendió”.

Los elementos comenzaron con las labores para extinguir el fuego, en las que recibieron el apoyo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ).

En total fueron 20 elementos los que trabajaron además de cuatro vehículos entre pipas y motobombas con diez mil litros de capacidad de ambas dependencias.

Los trabajos concluyeron alrededor de las 02:30 horas de este sábado; no se reportaron personas lesionadas y el director aclaró que los vehículos ya no servían. “Ninguno era funcional, ya eran los dados de baja, eran chatarra, ya no eran funcionales”.

