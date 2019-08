Darán 10 MDP de apoyo a pescadores de Cajititlán

Como cada año, desde 2009, el apoyo a los pescadores de la Laguna de Cajititlán, en Tlajomulco, se encuentra contemplado en el presupuesto de este año de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Sin embargo, este año la cifra se aumentará a 10 millones de pesos para 192 pescadores y sus familias. Además de la entrega de 18 motores sustentables para evitar derramar aceite y gasolina en el vaso lacustre.

La entrega será a partir de la siguiente dinámica: quienes hayan preferido motor, principalmente quienes se dedican al turismo, entregarán su cheque de aproximadamente 52 mil pesos, a la cooperativa a la que pertenecen para que se reparta entre todos los integrantes de la misma.

De acuerdo con José Luis, quien es pescador, el resto, obtendrá su dinero en dos partes. Ahora recibirán 43 mil pesos y lo faltante en octubre.

Alberto Esquer, titular de Sader, indicó que la meta es que en los próximos dos años todos los que usan lancha en el lugar tengan estos motores de cuatro tiempos con el objetivo de dejar de contaminar la laguna. Aunque, por su parte, el gobernador Enrique Alfaro se comprometió a que el próximo año llegarán a esta meta.

El secretario agregó que, esta vez y en adelante, los subsidios se darán a los pescadores directamente, pues antes no era así: "La Secretaría ya no entrega subsidios a fondo perdido que no sean productivos, con transparencia, con honestidad y que le llegue directamente a los productores y pescadores".

Martin Morales, en representación de todas las cooperativas, recordó que en 2008 se inició una lucha para obtenerlo, además de que la reunión con Esquer en Sader, los motivó para realizar el cambio de cheques por motores sustentables.

"Necesitamos no contaminar la laguna. Hoy ya no hablamos de que, si fue tan o cual administración, queremos ver, conjuntamente con el gobernador, el presidente municipal y los diputados, que de veras se invierta en la laguna y ser parte de ello".

El gobernador agregó que también, con la reestructuración de las rutas, permitirán que Cajititlán también tenga tarifa urbana en el transporte y, en cuanto a la limpieza del vaso lacustre, señaló que se lleva a cabo un programa de inversión coordinado con el municipio.

Salvador Zamora, alcalde del mismo, informó que se trabaja en toda la Cuenca del Ahogado, donde ya se está invirtiendo más de 700 mdp en colectores para el saneamiento. Además de cinco mdp más para obras en la laguna

Alfaro también manifestó que "estamos ganando la confianza de todos porque hablamos como deben de ser las cosas. Por eso, porque hemos cambiado la dinámica de cómo se hacía la política antes, a base de pura simulación, poses, saliva y discurso. Hoy estamos cambiando las cosas en Jalisco y cuando uno rompe con dinámicas tan arraigadas, claro que generas molestias y reacciones y se te quieren echar encima".

