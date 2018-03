Dan otra oportunidad para solventar irregularidades en gasto del Congreso

Aunque ya fue revisada en dos ocasiones por la Auditoría Superior del Estado, los diputados aprobaron hacer un nuevo análisis de la cuenta pública 2012 del Congreso, que presenta un monto de 229 millones de pesos sin justificar.

En sesión de pleno se acordó pedir a la Unidad de la Comisión de Vigilancia emitir una opinión técnica considerando información adicional presentada por los ex funcionarios encargados de las áreas administrativas en la 59 Legislatura; entre los que están el ex secretario general José Manuel Correa Ceseña, el ex director de recursos humanos Carlos Enrique Trejo, Ernesto Díaz de Control Presupuestal y Humberto Navarro de Servicios Generales.

“Se retiran para efecto que la unidad de Vigilancia emita opinión técnica entorno a la evidencia documental que los sujetos obligados presentaron para demostrar la ausencia del daño al erario público”, refirió Salvador Caro presidente de la Mesa Directiva.

En las 48 observaciones planteadas por la ASEJ se señalaron irregularidades en el pago de nómina, 43 millones de pesos que no fueron reportados al Instituto de Pensiones, la contratación de servicios de asesoría, contratación de publicidad, expedientes incompletos de personal, pago de gasolina y hasta la compra de centenarios.

La fiscalización a los recursos gastados por el Congreso se encuentra entrampada desde el año 2009 y arrastra cargos millonarios por gastos sin justificar correspondientes a las últimas tres legislaturas.

Por otra parte, con estrechamiento de términos se dio trámite a un paquete de 40 informes finales de la revisión al gasto de diferentes organismos públicos. Destaca la aprobación sin cargos de las auditorías de 2015 del Congreso y del Instituto Electoral. Además de ayuntamientos como Puerto Vallarta, El Salto, Arandas; también del ejercicio 2015.

SABER MÁS

Informes finales de cuentas públicas del Congreso

Año Cargo propuesto Estatus

2009 281'380,243 Con suspensión del TAE

2010 113'967,079 Con suspensión del TAE

2011 403'335,765 Pendiente de opinión técnica de la Unidad de Vigilancia

2012 229'000,000 Pendiente de opinión técnica de la Unidad de Vigilancia

2013 44'875,048 Los informes fueron devueltos a la Auditoría para segunda revisión

2014 6'425,787 Los informes fueron devueltos a la Auditoría para segunda revisión

2015 0 Aprobada sin cargos.

NM