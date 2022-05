Cubrebocas en Jalisco: Especialistas piden mantener la mascarilla, “pandemia no ha terminado”

A partir de este 10 de mayo el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en espacios públicos, a excepción de transporte público y hospitales. Sin embargo, especialistas señalaron que éste se debe mantener en medida de lo posible pues la pandemia no ha terminado.

Alejandro Macías, infectólogo y ex zar en la pandemia de influenza en 2009, señaló que no es momento de olvidar las precauciones.

“En México aún no entran las subvariantes de ómicron, como la BA.3, BA.4 o BA.5, y es probable que cuando entren llegue una nueva ola, aunque no se esperaría que fuera catastrófica como en otros países, sin embargo no es momento de retirar precauciones como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, la ventilación y que la gente que no tiene completo su esquema de vacunación lo haga”, señaló.

Destacó que más que un rebrote del virus, lo que puede llegar es una nueva ola que tiene que ver con la entrada de nuevas variantes o subvariantes “y no necesariamente depende de extremar en este momento las precauciones”.

El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso, resaltó que el mensaje dado por las autoridades este lunes fue “confuso y ambiguo”, ya que no hablan de todos los entornos donde se debe o no usar el cubrebocas, particularmente en espacios cerrados como comercios y lugares de trabajo.

“Ya sabemos que la trasmisión es por aire y se incrementa en espacios cerrados sin ventilación. Es una medida que demostró su funcionamiento para disminuir todo tipo de enfermedades respiratorias y hay ciertos entornos donde sigue siendo útil”, resaltó.

Además, señaló que este mensaje favorecerá que menos gente use el cubrebocas y quienes perderán serán los más vulnerables, como inmunodepresivos o a quienes les faltan dosis de vacunación, pues se van a exponer a un entorno donde los demás no usan cubrebocas y no será suficiente que ellos lo usen.

“Debió haber llegado para quedarse en ciertos contextos. El mensaje no debió ser que ya no fuera obligatorio, sino que estamos en proceso de transmisión aunque se sigue recomendando en entornos donde hay alto riesgo, pero no se va a exigir en estos espacios abiertos”, añadió.

Por su parte, Héctor Raúl Pérez Gomez afirmó que sí hay condiciones para flexibilizar la medida, pues ha disminuido el número de casos diarios, hospitalización y mortalidad.

También el porcentaje de vacunación en la población adulta es cercano a 80% con esquema básico, así como el aprendizaje que ya debió tener la sociedad en la adopción de medidas, como utilizar el cubrebocas sin dudas cuando tenga síntomas respiratorios y en lugares cerrados y sin ventilación, así como lavado frecuente de manos.

Sin embargo, coincidió en que no se puede descartar un rebrote, aunque lo ve poco probable.

“Junto a flexibilizar la medida, se debe reforzar la vigilancia epidemiológica para identificar a tiempo si existe un incremento en número de casos y que nos obligue a tomar decisiones oportunas. Insistir a la población que no confíe y siga con las medidas”, finalizó.

JM