Crece inversión en equipo para IMSS Jalisco

Miguel Rodríguez Jiménez tiene una lesión a nivel de la zona lumbar y del cuello, la cual se trata en el Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ya tuvo dos cirugías en los últimos años y actualmente debe someterse a sesiones de rehabilitación.

Desde hace unos meses, Miguel es atendido con el nuevo electromiógrafo de última generación que llegó a la clínica, como parte de la inversión millonaria en equipamiento médico que recibió la Delegación Jalisco del IMSS. En 2017 ya se han destinado 17 millones 979 mil pesos en este rubro.

“He visto resultados muy buenos a raíz de estos exámenes y tratamientos. Antes no podía hacer muchos movimientos, tenía desequilibrio en los pies, me iba de lado, se me adormecían mis manos y pies. Y hoy en día, gracias a los doctores y los aparatos, he avanzado muchísimo”.

El año pasado, la delegación estatal recibió equipo médico por 107 millones 198 mil de pesos, lo que equivale a la compra de cuatro mil 649 artículos para hospitales y Unidades Médicas Familiares (UMF). En 2015 se agregaron 149 artículos para los que se destinaron 24 millones 922 mil pesos.

El delegado del IMSS en la Entidad, Marcelo Castillero Manzano, refirió que la gran mayoría de estos objetos benefició a las áreas de rehabilitación, imagenología, oftalmología, diagnóstico, quirófanos y urgencias.

“Hemos recibido una muy buena cantidad de equipamiento y ha beneficiado a cinco millones 400 mil derechohabientes, que son los que tenemos actualmente”.

Entre los equipos comprados destacan los de ultrasonido, máquinas de anestesia, mesas quirúrgicas, artículos para médicos, ventiladores, microscopios, electrocardiógrafos y unidades de electrocirugía, entre otros.

El funcionario destacó que se ha podido llegar a esta meta, en gran parte, por los ahorros en las compras consolidadas de medicamento a nivel nacional, además de la disposición a no escatimar en estas inversiones por parte de la dirección nacional.

A los 107 millones de pesos se sumaron otros 80 millones para dotar de equipamiento nuevo a las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), como estímulo al ser la delegación con más recaudación de cuotas obrero-patronales de todo el país. En 2016 llegó a 20 mil millones de pesos, con lo que rebasó el objetivo impuesto por la administración central de la dependencia.

Castillero Manzano indicó que está a punto de llegar un acelerador lineal con valor de 100 millones de pesos que sirve para el tratamiento de quimioterapia para pacientes con cáncer.