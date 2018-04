Cosío va por mejoras en Capilla de Jesús

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cosío, recorrió las calles, negocios y el mercado Cuarto Centenario, ubicado en el Barrio de la Capilla de Jesús. Allí se comprometió a solucionar el problema de inseguridad que le compartieron los vecinos y comerciantes.

El aspirante recordó que el mercado es uno de los más tradicionales, pero acentuó que “presenta las condiciones clásicas de lo que es el abandono, la negligencia, la apatía y el desgobierno”.

Cosío lamentó que un lugar en el que debería existir sanidad reciba agua de forma escasa y provoque que los locatarios y los clientes eviten ir al baño.

También señaló la falta de seguridad en la zona: “Se está descomponiendo al grado tal que hace pocos días tuvimos una desgracia. Aquí los vecinos y locatarios se quejan de que ya es un problema muy grave que los roban en los locales, les roben afuera. Comercios como ‘El Puerto de Tampico’, un lugar donde podías venir incluso en la noche porque había vida en este barrio, cierra a las tres de la tarde por la inseguridad”.

El aspirante hizo esta visita un día después de que consideró que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) debe convertirse en una entidad autónoma con fortaleza para actuar y sancionar.

“La Proepa, así como está, es una entidad inservible, no ha funcionado, impone sanciones que no se pueden cumplir, no tiene fuerza, ni técnica ni social ni moral, se debe innovar para que sea un ente de Estado, con personalidad, patrimonio propio, autonomía del poder, para que tenga posibilidad de ser una entidad fuerte”, dijo.