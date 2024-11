Laura Neri una vecina de la colonia Jardines de la Paz en Tlaquepaque que tiene un negocio de comida y esta mañana se encontró con que ya no tenía agua.

“Gracias al Espíritu Santo que me está dando agua mi suegra, imagínese ahorita estoy forrando los platos con bolsa para no lavarlos y solamente limpiarlos porque desde la mañana no la quitaron y aquí es muy necesaria para todo”, Laura Neri

Añadió que la semana pasada también se vieron afectadas con la reducción en el suministro.

“Hay agua pero la van reduciendo, de repente no la quitan sin avisar y es una batalladera ”, añadió.

Desde la mañana de este viernes, decenas de colonias se vieron afectadas por la interrupción del servicio de agua debido a las reparaciones que realiza el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

“Desde la mañana notamos la presión del agua muy baja, ahorita ya no tenemos, ayer almacené dos botes pero tengo tinaco y aljibe”, explicó María, otra vecina de la Colonia Jardines de la Paz.

“En la mañana ya no había, cuido la que tengo allá arriba en el tinaco y aparto tantita en un bote”, comentó Pedro Valdivia, otro afectado.

El entrevistado explicó que la semana pasada también se vieron afectados con la interrupción del suministro.

María Elia Jiménez Franco es otra vecina de Tlaquepaque que apartó varias cubetas de agua para el baño y tuvo que comprar garrafones para la comida.

“Ahorita fui a querer lavarme las manos y ya no pude, ahora para hacer de comer tengo que usar agua de garrafón y aparté unas cubetas para el baño”, explicó.

Los repartidores de pipas de agua informaron que el precio del agua va desde los mil a mil 500 pesos todo depende de la distancia a donde se lleve.

El Gobierno del Estado informó que hoy inician las acciones para conectar el antiguo sistema de Chapala para conducir más agua a los hogares del AMG, por lo que es probable que haya afectaciones en el suministro de agua en algunas colonias, mismo que se irá recuperando paulatinamente a lo largo del fin de semana.

Al igual que durante la primera jornada de trabajos, Siapa Gdl prestará el servicio de pipas gratuitas que puedes solicitar a través de sus redes sociales o en el SIAPATEL 33 3668 2482. Conoce todos los detalles en https://gobjal.mx/SIAPAetapa2.

