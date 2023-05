En Jalisco, sólo dos de los 125 municipios cuentan con un órgano de control interno que supervise y audite los procesos técnicos, jurídicos y legales del funcionamiento de los Ayuntamientos, lo que dificulta las tareas de combate a la corrupción desde el ámbito estatal, afirmó la titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, Teresa Brito Serrano.

En el marco del Segundo Encuentro Sobre Sistemas Municipales Anticorrupción, la funcionaria estatal resaltó que de 114 contralores municipales encuestados, el 95 por ciento no cuenta con un comité de control interno que se aboque a la realización de auditorías preventivas y de cumplimiento, mientras que el 74 por ciento no tiene una autoridad auditora, y el 52 por ciento no tiene una autoridad investigadora.

Resaltó que en los municipios donde se cuenta con una Contraloría descentralizada, el 42 por ciento del personal que conforma estas áreas es comisionado de otras dependencias que forman parte del mismo Ayuntamiento, lo que puede derivar en posibles conflictos de interés.

Ante estas cifras, resaltó que es necesario trabajar en el fortalecimiento de las políticas públicas para el combate a la corrupción desde los municipios, como base de un sistema nacional que sólo se enriquecerá con el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin embargo, insistió en que para que estos datos cambien y los municipios cuenten con una sólida política local anticorrupción se necesitan recursos económicos que abonen a la consolidación de infraestructuras como los Comités de Participación Ciudadana.

El diputado local Higinio del Toro Pérez, presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, reconoció que desde el Legislativo se ha intentado brindar de todas las herramientas y certezas a los municipios para profesionalizar a sus órganos de control interno, sin grandes resultados.

“En Jalisco todavía estamos esperando a que funcione en la mayoría de los municipios, tratar de entender este andamiaje que estamos generando desde aquí y va en varias pistas, para fortalecer los sistemas municipales, representación jurídica, y el tema de la denuncia anónima”.

En representación del presidente municipal de Guadalajara, la contralora ciudadana municipal, Cynthia Cantero Pacheco, señaló que en la capital jalisciense se cuenta con una estructura sólida de combate a la corrupción que tiene una estrecha coordinación con la ciudadanía y que busca alinearse con la agenda nacional.

Por su parte, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, consideró que el mayor reto para la consolidación de un país libre de corrupción está en consolidar desde las estructuras locales los cimientos para observar el ejercicio de lo público y lo privado, y denunciar a quienes se favorezcan de ello.

Este encuentro se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Guadalajara con la participación de representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Jalisco, así como miembros de los diferentes Comités de Participación Ciudadana.

