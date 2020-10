Coronavirus en Jalisco: Tapatíos hacen vida nocturna pese a alza de contagios

Sobre la avenida Chapultepec, en Guadalajara, las luces de neón siempre están encendidas. Allí la música retumba y cientos de personas ríen, comen, beben y se toman fotografías. La vida, pese a la pandemia de COVID-19 y los contagios en aumento, transcurre con normalidad en ese corredor comercial.

“Pásele, hay oferta. Elija su primera bebida y la segunda es gratis. Aquí hay mesa para todos”, se escucha al caminar por el lugar en un sábado por la noche.

Pese a que sólo entre el viernes y ayer se registraron mil 734 nuevos casos de coronavirus en Jalisco (los dos días con más contagios desde que la pandemia impactó en la Entidad), los clientes de los bares y restaurantes en el corredor Chapultepec simulan que se cuidan, pues usan el cubrebocas en la papada mientras carcajean en grupo.

Jóvenes, adultos y familias enteras se encuentran entre la concurrencia. Lejos de unas cintas amarillas que “prohíben el paso” al camellón, pero muy cerca unos de otros sobre las banquetas y en los establecimientos.

Hasta ayer, el Estado registró 87 mil 321 personas que enfermaron por el virus. Y pese a que las cifras de contagios crecen día con día, el Centro de Guadalajara también lució abarrotado durante la jornada del sábado.

Como una medida para evitar concentración de personas, las autoridades cerraron las plazas públicas. Pero a falta de esos espacios, los paseantes ahora se congregan en Paseo Alcalde o en los andadores de Pedro Moreno, Morelos, Colón y las banquetas de avenida Juárez.

Aunque la mayoría sí usaba cubrebocas, también había un amplio porcentaje entre esos ciudadanos que no sabía cómo usar la mascarilla.

“No me tomo muy en serio esas cosas, no soy muy creyente de las cosas. No le temo a eso. Si me va a tocar, me va a tocar”, compartió Jorge Alberto Zamora Reyes, quien admitió que fue al Centro sólo a divertirse.

El Centro de Guadalajara también lució abarrotado durante el sábado. EL INFORMADOR/G. Gallo

Por segundo día, Jalisco supera los 800 contagios

El sistema Radar Jalisco reportó que la Entidad registró 834 nuevos contagios por COVID-19 durante la jornada de ayer, mantieniendo una alta incidencia de casos a espera de la aplicación o postergación del "botón de emergencia" que se dará a conocer hoy.

El indicador, que se apretará si se superan los 400 casos activos por millón de habitantes y 50% de ocupación de camas de hospital, cerraría las actividades económicas por las noches y fines de semana.

Por segundo día consecutivo, el Estado superó los 800 infectados por día, luego de que el pasado viernes se registraron 900 casos, la cifra más alta de contagios en lo que va de la emergencia sanitaria, que inicio en marzo pasado. También se informó el fallecimiento de 31 pacientes más por la pandemia.

En total, van 87 mil 321 personas que han dado positivo por el nuevo coronavirus en Jalisco, así como tres mil 857 defunciones. Los adultos jóvenes de 30 a 34 años son el grupo de edad con mayor número de casos.

El grupo de edad con la más alta incidencia son los adultos jóvenes de 30 a 34 años, seguido por las personas entre 25 y 29 años.

Sin embargo, el Gobierno estatal destacó que la infraestructura hospitalaria para atender a los enfermos no ha registrado saturaciones o sobrecupo, ya que la tasa de ocupación sigue siendo menor al 30% de camas disponibles. El límite que activaría el botón de emergencia es de 50 por ciento.

La autoridad insiste en que no se baje la guardia y recomienda usar cubrebocas y evitar las aglomeraciones en espacios cerrados.