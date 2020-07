Coordinación de Seguridad repite labor de 3 áreas

Al menos tres áreas del Gobierno estatal tienen las mismas funciones de la Coordinación Estratégica de Seguridad: la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana.

Al revisar reglamentos, leyes y convenios de creación de las dependencias, se puede advertir que las principales competencias de la Coordinación ya están depositadas en otras instancias, como la de generar nuevas políticas de seguridad, tarea de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, indican el artículo 9 del Reglamento Interno de la primera y el 8 de la Ley Orgánica de la segunda.

Aunque el gobernador anunció que dicha Coordinación tendrá una nueva labor, en realidad hará exactamente lo mismo, porque eso ya está en el Reglamento Interno.

“Va a asumir un rol enfocado al análisis, seguimiento, evaluación, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevos programas, proyectos y políticas públicas en materia de seguridad”.

De igual forma, duplica tareas de la Policía Metropolitana, la cual absorbió a la Agencia Metropolitana de Seguridad, ya que también tiene los mismos fines.

La fracción IX del Artículo 9 del Reglamento Interno de la Coordinación le atribuye “establecer vínculos con organismos internacionales para el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad y procuración de justicia”. Lo mismo se lee en el Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, fracción XVII.

Hasta hay áreas especiales en las dependencias con la misión de la Coordinación, como la Dirección General de Inteligencia, Política Criminal y Prevención del Delito de la Fiscalía y la Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad.

La semana pasada, Macedonio Tamez fue sustituido por Ricardo Sánchez Beruben como coordinador del Gabinete de Seguridad, a un mes de las desapariciones forzadas de decenas de jóvenes a manos de policías de la Fiscalía.

La Coordinación de Seguridad, sin mando sobre SSPE y Fiscalía

Pese a que se le atribuyeron una decena de logros a la Coordinación Estratégica de Seguridad durante la gestión de su ex titular Macedonio Tamez, en realidad no pudo incidir sino como consejera, pues no cuenta con atribuciones sobre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) o la Fiscalía, como indican las leyes, reglamentos y la misma Constitución Política de Jalisco.

Aunque el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo indica que ésta coordina y supervisa las dependencias y entidades a su cargo, al revisar el Marco Jurídico del Plan Institucional de la Coordinación Estratégica de Seguridad, ésta solo tiene injerencia sobre dos entes que suponen ser autónomos: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el Escudo Urbano C5.

La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad se hallan aparte. La primera dependencia tiene bajo su cargo a la Fiscalía Regional, a las fiscalías especializadas y al Centro de Atención a Víctimas del Delito.

El segundo organismo tiene atribuciones sobre la Policía Vial, la Comisaría de Seguridad, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, entre otros organismos.

Arturo Villarreal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara, apuntó que la Constitución de Jalisco acentúa la falta de atribuciones de la Coordinación, pues su artículo 46 indica que para despachar los negocios del Ejecutivo sólo están los secretarios.

La Coordinación Estratégica de Seguridad tiene una nómina de 359 empleados, con un sueldo de coordinador de 142 mil 283 pesos mensuales y un presupuesto de 210 millones de pesos para este año.

JL