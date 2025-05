Consulado de Estados Unidos en Guadalajara se posiciona tras asesinato de capacitadores policiales

Luego de que la noche de este viernes fueron asesinados dos capacitadores policiales en una taquería de la colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque, Jalisco, la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara se posicionó al respecto del hecho.

Fue la Cónsul Regional de Asuntos Públicos, Merlyn Schultz, quien, a nombre del Consulado de EU envío condolencias a familiares y amistades de César Gustavo Guzmán, y Carlos Amador Chavela, ex funcionarios públicos y actualmente consultores y capacitadores policiales.

"Tenemos conocimiento de informes sobre un ataque armado en Tlaquepaque, Jalisco. Nos preocupa profundamente cualquier acto de violencia y expresamos nuestras condolencias a la víctima y sus familias", dijo.

Ante el hecho de que, diversos medios de comunicación han señalado que César y Carlos eran parte de la Embajada de Estados Unidos, si bien llegaron a brindar diversas capacitaciones en materia de seguridad al personal de la Embajada Estadounidense, el cónsul dejó claro que actualmente no eran empleados de la misión diplomática de Estados Unidos en México.

"Debido a la investigación en curso, no podemos proporcionar más detalles en este momento. Remitimos sus consultas a las autoridades mexicanas competentes a cargo de la investigación", finalizó la vocera del Consulado de UE en Guadalajara.

Tanto César Gustavo Guzmán y Carlos Amador Chavela, asesinados tras el ataque, como Pablo Cajigal, quien resultó gravemente herido, en días pasados habían brindado una capacitación en materia policial a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado como parte de sus empresas particulares y sustentada en sus credenciales internacionales.

Hasta ahora, solo la Fiscalía de Jalisco se posicionó para afirmar que ya investiga el caso con diversas líneas de investigación que hasta el momento no pueden ser compartidas.

César Gustavo Guzmán fue ex policía de Guadalajara, ex elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado, y quien llegó a formar parte de la Interpol en la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR). Actualmente, era presidente de la ASIS Capítulo Jalisco y miembro de la Asociación Mexicana de Ex Becarios de Estados Unidos (AMEB), además de tener su propia agencia de capacitación.

Carlos Amador Chavela, por su parte, fue Director de Investigación Científica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, y quien brindaba capacitaciones en materia de seguridad para la Embajada de Estados Unidos en México.

Pablo Cajigal, quien se mantiene en estado grave, fue coordinador de investigaciones delictivas en la Fiscalía de Chihuahua, y también era parte de las capacitaciones mencionadas. De la misma forma que Amador Chavela brindaba cursos a la Embajada de Estados Unidos.

