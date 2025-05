Sorpresa, enojo, impotencia y tristeza fueron los calificativos que más se escucharon ayer entre los fans del cantante Roberto Carlos, quienes se enteraron de la cancelación del concierto del intérprete de “Cama y mesa”, una vez que llegaron a la Arena Guadalajara.

Esta presentación significaba el arranque de actividades del recinto de espectáculos que, en lo que va del año, ha cancelado tres veces su apertura; ayer, la empresa dio a conocer la noticia sólo por redes sociales.

“La cancelación del concierto está fuera del control del artista”, aclaró el comunicado, deslindando de toda responsabilidad a Roberto Carlos y a su equipo. “Agradecemos profundamente el apoyo y comprensión del público que esperaba con entusiasmo este evento”, añadió.

Fans provenientes de diversas ciudades de México manifestaron su inconformidad con los hechos, como fue el caso de Balu y Lizbeth, dos señoras que viajaron desde Colima. En charla con EL INFORMADOR compartieron que se enteraron de la cancelación una vez que llegaron a la arena; agregaron que cuando preguntaron los motivos no recibieron respuesta por parte del personal y añadieron que les dijeron que fue por temas de seguridad y una emergencia.

La Arena Guadalajara parecía estar lista para su primer espectáculo, pero su historia reciente ha sido una sucesión de fechas incumplidas. EL INFORMADOR/A. Navarro

Visiblemente molestas, comentaron que la empresa organizadora debió “anunciarla desde ayer; así, para no gastar, porque venimos de otro estado… Hicimos mucho gasto para que nos cancelaran faltando cuatro horas”. Añadieron que si un día regresa Roberto Carlos a Jalisco lo irán a ver, pero que la empresa detrás de la Arena Guadalajara ya les da “desconfianza”.

Por su parte, una pareja de Sinaloa expresó su enojo y le mandó cuestionar a los organizadores “por qué hasta hoy -ayer- avisaron; sólo hacen que la gente gaste”, y calificaron el actuar de la empresa como “falta de profesionalismo”.

Aldo Aguilar viajó desde Laredo, Texas, sólo para ver al cantante brasileño: “No es posible que nos esté pasando esta situación; independientemente si nos van a dar el reembolso o no, es muy triste saber esta noticia. Además, estos viajes generan gastos, desde el hospedaje hasta el avión”; compartió que él gastó cerca de 15 mil pesos.

Otra familia procedente de Veracruz compartió a esta casa editorial que ellos viajaron para festejar con su mamá el 10 de mayo: “Era un evento sorpresa, pues ha sido una seguidora del gran cantante… Y es injusto que pase esto, porque no somos de familia acomodada… Uno tiene que ahorrar por años para asistir a un evento de estos y no se me hace justo; de hecho, tuvimos sacarle hasta el último peso al puerco, para festejar el 10 de mayo”. Añadieron que de haber sabido, habrían comprados sus boletos para ver al brasileño en la Ciudad de México, “nos quedaba más cerca”. También indicaron que este concierto era una manera de animar a su mamá, después de haber pasado por una enfermedad.

Finalmente, la familia veracruzana conformada por Sergio, Alejandra y la señora Adaliz indicaron que invirtieron entre 12 y 15 mil pesos para asistir al show, “es horrible, porque teníamos boletos VIP”, sumaron.