Asesinan en Tlaquepaque a ex funcionarios de seguridad

La noche de este viernes seis personas fueron atacadas a balazos mientras comían en una taquería de la colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque.

Desafortunadamente, dos de las víctimas perdieron la vida: se trata de dos especialistas en materia de seguridad, quienes anteriormente habían desempeñado puestos públicos en estas áreas.

Se trata de César Agustavo Amador, quien fuera ex policía de Guadalajara, ex elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado, y quien llegó a formar parte de la Interpol en la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR). Actualmente, era presidente de la ASIS Capítulo Jalisco y miembro de la Asociación Mexicana de Ex Becarios de Estados Unidos (AMEB), además de tener su propia agencia de capacitación.

Entre los fallecidos también está Carlos Amador Chavela, quien fuera Director de Investigación Científica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, y quien cotidianamente brindaba capacitaciones en materia de seguridad para la Embajada de Estados Unidos en México.

Trascendió que ambos especialistas habían acudido a brindar una serie de cursos a personal policial de la Entidad, sin que hasta el momento alguna autoridad hubiera confirmado a quién se habrían brindado las capacitaciones.

La Fiscalía de Jalisco informó que tras el ataque cuatro personas resultaron lesionadas.

De forma extraoficial se informó que entre los heridos se encuentra Pablo Cajigal, quien fue coordinador de investigaciones delictivas en la Fiscalía de Chihuahua, y quien también era parte de las capacitaciones. De la misma forma que Amador Chavela brindaba cursos a la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de parámedicos, habría recibido alrededor de nueve balazos, y se encuentra recibiendo atención médica en estado grave.

Carlos Amador Chavela (izq), César Gustavo Amador (med) y Pablo Cajigal (der) fueron atacados a balazos el día de ayer. ESPECIAL / FACEBOOK Chappelas Investigaciones Nuevo Sistema de Justicia Penal

Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto del ataque.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Santa Rosalía y Doroteo Ramón Corona, hasta donde llegaron los atacantes y dispararon sin mediar palabra para después huir con rumbo desconocido.

Fue la Comisaría de Tonalá quien acudió a atender el hecho, apoyada por personal de la Guardia Nacional.

La Fiscalía de Jalisco informó que ya investiga el hecho. Mientras tanto, los cuerpos de ambos especialistas fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se les practique la autopsia de ley y de que sean reconocidos oficialmente por sus familiares.

