Congreso de Jalisco, con dos años de retraso en reformas sobre desaparecidos

Mientras Jalisco se posicionó en primer lugar nacional en el número de personas desaparecidas durante los últimos trece meses, en el Congreso del Estado las reformas a las leyes locales sobre el tema llevan casi dos años en el archivo. La armonización de la legislación estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas debió estar aprobada desde julio de 2018, según los plazos marcados por la Cámara de Diputados. Los legisladores locales no cumplieron ese plazo y el retraso se heredó de la 61 a la 62 Legislatura estatal.

Los actuales diputados, que ya tienen 14 meses en el cargo, aprobaron en diciembre pasado realizar tres mesas de trabajo en la última semana de este mes; para analizar una nueva legislación estatal sobre Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, una iniciativa de Ley de Atención a Víctimas y la Iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas. Las reuniones se realizarán los días 29, 30 y 31 de enero.

En abril del año pasado, legisladores locales intentaron aprobar un proyecto de reforma en la materia que generó inconformidad entre víctimas, familiares y activistas; que refirieron no haber sido consultados. Tras los cuestionamientos el asunto se archivó y no se volvió a tocar hasta octubre pasado cuando el gobernador Enrique Alfaro remitió al Poder Legislativo propuestas en la materia. Los diputados sostuvieron que las dictaminarían y aprobarían antes de su periodo vacacional de fin de año, lo que no sucedió y aplazaron el tema hasta finales de este mes.

Amplían presupuestos

Las instancias directamente involucradas en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas tendrán una ampliación en los recursos. En el presupuesto estatal aprobado para este año se etiquetaron 93.3 millones de pesos (MDP) a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, y adicionalmente se incluyó una bolsa de seis millones para fortalecimiento de la dependencia, que el año pasado ejerció 40 MDP.

A la Comisión de Búsqueda de Personas se le asignaron 29.1 MDP de presupuesto más tres millones para equipamiento; en 2019 recibió diez millones.

En el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses contará con 247 (MDP), 39 más que el año pasado.

