Congreso de Jalisco avala reglamento del servicio civil de carrera

Con 28 votos a favor y nueve en contra, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó su reglamento del servicio civil de carrera. Las dudas sobre el tema provocaron que trabajadores sindicalizados tomaran el ingreso al salón de plenos e impidieron el acceso de legisladores para iniciar la sesión donde se discutió el asunto.

Los burócratas retiraron el bloqueo tras dialogar con la diputada Mara Robles y Quirino Velázquez, que habrían garantizado la participación de la representación sindical e implementar el sistema de escalafón para el concurso de plazas.

“Los derechos que nosotros estamos reclamando están en la ley, no es una concesión o un favor, pedimos que se respeten las garantías que la ley nos da”, dijo César Íñiguez, líder del sindicato.

En la discusión del acuerdo, la diputada Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión de Administración, destacó los avances que implica el reglamento y subrayó la aplicación de exámenes de oposición para definir quién ingresa a trabajar al Legislativo.

“Se trata de que todo el mundo que pretenda trabajar en el Congreso del Estado haga un examen de oposición mediante un concurso público y que organizaciones externas apliquen ese examen. Tiene que haber un sistema de promoción para los asensos, que se reciba capacitación de formación para mejorar el desempeño. No se va a basificar a nadie, habrá evaluación de desempeño y en función de los resultados se definirá o no la permanencia”, expuso. Aclaró que este reglamento no aplicará a trabajadores de base.

En la contraparte, la bancada de Morena, que votó en contra, cuestionó la premura con que se trató el asunto y que no se hizo con una iniciativa dictaminada en comisiones.

En otros asuntos, diputadas y diputados aprobaron modificaciones al presupuesto 2022, que avalaron la semana pasada, se ajustó la partida de servicios personales. La legisladora Ángela Gómez Ponce, vocal de la Comisión de Administración, refirió que las enmiendas se deben a que no se previó un fondo revolvente para préstamos a empleados de base; olvidaron incluir a un empleado reinstalado y a que calcularon mal el incremento salarial a los trabajadores de base. Atribuyó esas pifias a las prisas con que se revisó el tema.

Por otra parte, los legisladores discutieron ampliamente sobre el programa de escuelas de tiempo completo y, con la oposición morenista, avalaron enviar un exhorto al Gobierno Federal para pedir que no se extinga.

Entregarán más reconocimientos

El pleno del Congreso estatal acordó entregar reconocimientos a figuras como el patinador Donovan Carrillo Suazo, por sus resultados en la Olimpiada Invernal Beijín 2022. También un reconocimiento público post mortem al compositor y músico jalisciense Rubén Fuentes.

Además, se distinguirá a la Asociación de SCOUTS de México y al policía de la Comisaría de Guadalajara, Eduardo Octavio Sánchez Rodríguez, que ganó medallas en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos.

JM