Con una reforma a 20 artículos de la Constitución de Jalisco, fue presentada una iniciativa para establecer la paridad obligatoria en los tres Poderes del Estado, Ayuntamientos y organismos constitucionales autónomos.

La diputada Dolores López Jara, autora de la propuesta, dijo que pretende que se haga efectivo el derecho humano de las mujeres a la participación política en condiciones de igualdad. Planteó que con los ajustes legales esperan generar los mecanismos para garantizar la incorporación y desempeño de mujeres en todos los espacios de toma de decisiones.

"Esta Legislatura es la que ha tenido el mayor numero de mujeres, la sociedad espera grandes avances en el tema de igualdad y derechos de las mujeres. Es en este momento donde podemos demostrar nuestra voluntad política, que no pase desapercibido que fuimos la Legislatura con el mayor número de diputadas. Es el momento de demostrar el interés en el tema de que las mujeres puedan acceder a puestos de toma de decisión, no solamente por voto; si no en todos los espacios institucionales", argumentó la Legisladora de Movimiento Ciudadano.

Entre otros puntos, se plantea que haya paridad en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, donde actualmente de las 34 magistraturas sólo 12 las ocupan mujeres.

También en los casos del Poder Ejecutivo, el Legislativo, Ayuntamientos y organismos constitucionales públicos autónomos deberán modificar sus reglamentos para aplicar la partida en sus nombramientos.

El proyecto de reforma se remitió a la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales, para su análisis y dictaminación.

JL