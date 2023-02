Aunque ya cuentan con el diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que evidenció que hay un exceso de 649 trabajadores y propone que cada diputado cuente con máximo 5 empleados, el Congreso de Jalisco hará otra revisión a su estructura administrativa antes de definir las medidas a tomar para adelgazar su nómina, actualmente conformada por mil 69 burócratas.

El secretario general del Poder Legislativo, Tomás Figueroa Padilla, anunció que realizarán una “revisión a fondo” en cada área e instalarán una mesa de trabajo con los sindicatos para acordar las acciones que emprenderán. Insistió en que no habrá despidos injustificados, pero advirtió que los funcionarios que no cumplen con su trabajo deben preocuparse.

“Darles tranquilidad a los trabajadores que desempeñan su trabajo de manera eficiente, que no se preocupen. Quienes si se deberán de estar preocupando son las personas que no trabajan, que no desarrollan su trabajo con los estándares que queremos en este Poder Legislativo; esas personas si se deben preocupar, pero llegaremos a alguna negociación ya sea de manera justificada o algún proceso de negociación con ellos para poder ponerle fin a la relación laboral con el Poder Legislativo”, planteó.

Figueroa Padilla anticipó que propondrán a los sindicatos esquemas como un programa de retiro voluntario, la actualización del catálogo de puestos y la revisión de nombramientos; entre otros. Cuestionado sobre el tiempo que les tomará esta segunda revisión, el secretario calculó que podría tomarles lo que resta del año.

Por su parte, César Iñiguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, dijo que participarán en la mesa de revisión y apoyarán las medidas que consideren justas; advirtió que los recortes a la nómina no prosperarán si se atropellan derechos laborales.

El líder sindical evadió fijar postura sobre si pudieran negociar modificar alguna de las prestaciones que tienen; negó que el sindicato proteja a los presuntos aviadores y rechazó la existencia de casos como el de un auxiliar de fotocopiado que tiene sueldo de 40 mil pesos mensuales.