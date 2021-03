Congreso de Jalisco: Diputado ve "mano negra" detrás de la denuncia en su contra

Para el diputado Óscar Herrera el proceso en su contra y las denuncias presentadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado, son parte de una campaña de desprestigio en su contra con fines electorales.

El legislador negó que haya utilizado recursos públicos para organizar un mitin y justificó que en julio del año pasado hizo un acto público en plaza Liberación porque se le impidió el ingreso al edificio del Poder Legislativo.

Comentó que ya se defendió ante el Tribunal de Justicia Administrativa que se declaró incompetente para sancionarlo y regresaron el asunto al OIC.

“Ante quien sea nosotros vamos a seguir demostrando la inocencia"

“Ante quien sea nosotros vamos a seguir demostrando la inocencia, es un derecho que tengo la presunción de inocencia y no hay elementos mayores para sancionar. Por qué públicamente ser juzgado y sentenciado cuando no está terminado el proceso. La persona que me está haciendo esto o le está moviendo los hilos al contralor, esa persona me tiene terror porque la gente nos quiere”, expuso.

Herrera afirmó que en su caso el titular del órgano interno, Raúl Bermúdez, se convirtió en acusador, juez y parte. Refirió que no ha sido notificado de las denuncias en su contra presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y en la especializada en materia electoral.

NR