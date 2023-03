Esta mañana, diferentes colectivos se dieron cita en el Congreso del Estado de Jalisco, en el Centro de Guadalajara, con exigencias de toda índole antes de que comience la sesión plenaria del mediodía. En el lugar se dieron cita desde grupos que se oponen a la verificación responsable hasta aquellos que exigen la aprobación de la Ley Vicaria en la Entidad.

Debido a las concentraciones, desde ayer en la noche se resguardó el inmueble con vallas y elementos de la Policía del Estado.

Desde las 7:30 horas de este miércoles, los manifestantes -alrededor de unas 100 personas- se comenzaron a reunir en el cruce de Hidalgo y Belén.

Aldair Robles, representante del Grupo Antiverificación, explicó que buscan que los diputados den la cara por el programa de verificación responsable, ya que lo consideran recaudatorio, y exigen que ésta sea gratuita.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

“Nos juntamos un grupo que ya tiene rato con las exigencias y sabemos cómo está la situación de la verificación y exigimos a los diputados que nos den la cara y nos expliquen si por qué el pueblo no quiere la verificación, planeada como la están poniendo en Jalisco, por qué siguen aprobando los retenes que son inconstitucionales de verificación en conjunto con Semadet y con los bosques abandonados. Nuestra exigencia es que le den la cara al pueblo”, comentó el activista.

Blanca Paredes, integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, espera que en la sesión plenaria del día de hoy se apruebe la iniciativa de la Ley Vicaria en las leyes estatales.

“Lo que venimos a exigir es que se legisle la violencia vicaria en el Estado de Jalisco, van más de 20 Estados que ya la legislaron y nosotros seguimos pausados, tal parece que al Estado de Jalisco, la cuestión patriarcal no los ha dejado avanzar y muy tristes porque la mayoría son mujeres, MC tiene la mayoría de la representación y quien presentó la propuesta fue la diputada Lolis (María Dolores López Jara), no se logra que avance, ahora hay que esperar de otros partidos que no tienen mayoría, en concreto pedimos que se legisle la violencia vicaria, que es una violencia contra las mujeres, y que quedé en el Código Civil y en el Código Penal”, señaló.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

Hasta las 10:00 horas, ningún diputado local ha dialogado con los colectivos que están en el Congreso.

Los legisladores pidieron que entrara una comisión para dialogar, propuesta que los manifestantes no aceptaron, ya que piden que hablen con todos.

JM