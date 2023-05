Confío en México cancela invitación de ponencia a Lilly Téllez por ataque a su propio partido

Luego de que la senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, en su cuenta de twitter arremetió contra Santiago Creel presidente de la Cámara de Diputados dudando de donde este último se esté financiando, ambos como opción a la candidatura de México por el PAN; la agrupación Confío en México espacio político que pugna por un país con valores canceló la invitación a Téllez.



Téllez posteó en su twitter: Recopilar un millón de firmas cuesta MÍNIMO 30 millones de pesos. ¿Pues quién te financia Santiago Creel?. El presidente de Confío en México, Salvador Cosío, e n rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Guadalajara explicó el porqué siempre no invitar a la senadora panista.



“Lo que anunciamos es que decidimos informarle a la senadora Lilly Téllez que ya no hay interés en escucharla en razón de que sus comentarios van en sentido contrario a lo que estamos planteando que es la unidad y la construcción de una gran coalición o frente amplio, plural, político o ciudadano donde debe de haber cohesión, unidad, y debe de haber diferentes ingredientes para ser más fuertes, lo que ella hace es ir hacia atrás golpear y generar desunión pareciera que le hace el caldo gordo a Morena, pareciera que está actuando enfrente, no hay interés de escucharla ya”, señaló.



El 27 de abril Confío México le hizo llegar la invitación vía correo electrónico a Téllez sugiriendo acudir a Guadalajara con el objetivo de que presentara una Conferencia Magistral, el interés de la organización se perdió antes de agendar fecha para su exposición, esto porque está generando un golpeteo en el interior de su mismo partido, detalló Cosío.



“La clave que motivó a no invitarla, dada que aún no estaba agendada la fecha, en dado caso de que aceptara la invitación, recientemente le dijimos que con estos acontecimientos, las expresiones y que están muy publicitadas donde hay un ataque hacía su partido (PAN), su presidente, su órgano nacional y a un destacado militante de su partido (Santiago Creel) y lo señala que con dinero raro va a financiar sus actividades esto va en contra de la unidad de su partido y en contra de lo que debe de ser la coalición Va por México, si pugnamos una entidad que nazca fuerte y que todos los que aspiren y se integren con su capital político y social, que estén integrados, aquí ya está golpeando a su único aspirante concurrente porque dijo Marko (Cortés) que nada más son dos en el PAN, esto no puede ser”, dijo.

EL INFORMADOR/A. Navarr





Cosío también explicó que buscará que de nuevo expongan sus ideales Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Creel además de los presidentes nacionales de los partidos políticos PRD y PAN y en agosto tendrán una asamblea que definirá el apoyo de Confío en México para el futuro candidato a la presidencia de México por la oposición.



“Vamos enviar una invitación para que Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Creel que estuvieron con nosotros en mayo, junio y septiembre, quieran volver a participar ya con un aire fresco en su mente tras el bagaje luego de recorrer el país y que han estado en foros con otros aspirantes, cuando vinieron apenas se destaparon, son bienvenidos; también está agendado Marko Cortés que está agendado para la primera semana de julio, terminando la elección del Estado de México y de Coahuila; Jesús Zambrano que está dispuesto a venir, con ellos cerraríamos el diálogo, con los tres dirigentes nacionales de los partidos que entregarían la Coalición va por México y tendríamos una asamblea en agosto para saber el rumbo que tomará Confío en México con base en la siguiente elección y a quién estaríamos apoyando”, acotó.



Este domingo 28 de mayo Confío en México apoyarán en una manifestación en la Plaza de Armas en Guadalajara a las 10:00 horas por invitación de la agrupación Chalecos México en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su magistrada presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

FS