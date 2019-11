Concluye Primera Semana de la Mediación

Tras más de 40 horas de conferencias, la tarde de este viernes concluyó la Primera Semana de la Mediación, donde se convocó a servidores relacionados con el tema a fin de promover las bondades de la justicia alternativa entre la población.

Guillermo Zepeda Lecuona, presidente del Instituto de Justicia Alternativa, manifestó la necesidad de socializar los métodos alternos de solución de conflictos mediante campañas de difusión, descentralizar los servicios e implementar la justicia itinerante, además de seleccionar y capacitar a los facilitadores judiciales.

Los Mecanismos Alternos son clave para la impartición de justicia en el Estado. Hoy, el Pdte @SuroEsteves, en una muestra de unidad entre el @IJA_Jalisco, @Judicatura_JAL y el STJEJ; dio por clausurados los trabajos de la 1er Semana de la Mediación. #PJEJsede pic.twitter.com/FJv1XDFSpb — Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (@supremotribjal) November 8, 2019

"No se puede ser mediador por decreto, hay que cultivar estas herramientas, estas facultades, estas habilidades para saber en qué momento es propicio y viable la justicia restaurativa".

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, destacó que por primera vez se comienza a generar un frente común en el Poder Judicial para la solución de los conflictos.

"Es palpable la sinergia que existe entre el Instituto de Justicia Alternativa, el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, históricamente no se había visto como una sinergia total del Poder Judicial, eso demuestra que el Poder Judicial de Jalisco es uno. Si no trabajamos en esa línea de unidad no vamos a dar los resultados que queremos".

Durante la clausura de la semana se entregaron reconocimientos a los participantes, entre los que estaban diputados, jueces, magistrados y otros integrantes del Poder Judicial.

OB