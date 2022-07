Conagua: Dan prisión preventiva a ex titular de la Comisión Estatal del Agua

Por presuntamente malos manejos durante su gestión, el ex titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) durante la gestión de Jorge Aristóteles Sandoval, fue detenido y enviado a prisión preventiva.

La Fiscalía Anticorrupción informó que se trata de Felipe “N”, a quien se le dictó una orden de aprehensión por no haber asistido a dos audiencias preventivas.

Hasta el momento no ha sido dado a conocer el delito por el cual se le investiga a Felipe “N”; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción señaló que la defensa se acogió al termino de las 144 horas.

Será el próximo 25 de julio cuando se desahogue la audiencia para determinar si es vinculado a proceso o no, mientras tanto permanecerá en prisión preventiva ordenada por el juez.

Hay otros cuatro ex funcionarios a quienes también se les ordenaron órdenes de aprehensión, también por no presentarse a las audiencias a las que habían sido citados, sin embargo éstas no han sido cumplimentadas.

Felipe “N” fue el titular del CEA tras la salida de José Luis Hernández Anaya, desistió del cargo al afirmar que era necesaria una cortina de 105 metros de altura para la Presa El Zapotillo, y dejó su cargo en mayo de 2018 “por motivos personales y de salud”.

JM