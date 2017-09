Con posibilidad de reelegirse, mil 627 alcaldes, ediles y diputados en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO.- Tras la reforma electoral de hace tres años que quitó la prohibición de la reelección (establecida desde hace 84 años), durante el proceso electoral 2018 podrán postularse en Jalisco, para repetir en el cargo, mil 627 alcaldes, síndicos, regidores y legisladores.

Podrán solicitar su reelección los 125 alcaldes, mil 464 regidores y síndicos y 38 diputados locales, que son los espacios que estarán disponibles para quienes fueron elegidos durante 2015.

Los cuerpos edilicios podrán reelegirse por un periodo más; sin embargo, las resoluciones de controversias promovidas por algunos actores permitirían que, en el caso de los síndicos y regidores que posteriormente busquen la presidencia municipal, no aplique la reelección y comience a contar como un nuevo periodo.

Para los diputados, el periodo podrá ser hasta por 12 años (cuatro periodos legislativos).

Los “chapulines” también podrán reelegirse en 2018

Los alcaldes, síndicos, regidores y diputados que brincaron a otro partido político dentro de los plazos que les permite la ley, al cumplirse la mitad del periodo para el que fueron elegidos, también podrían aspirar a reelegirse o buscar otro cargo de elección popular.

De acuerdo con lo establecido en el Código Electoral y de Participación Social de Jalisco, éstos tenían hasta el 1 de abril para renunciar al partido que los postuló y estar así en condiciones de competir por alguna candidatura en otra institución política, o contender como independientes.

Justo en esas fechas, al menos 30 políticos hicieron público el cambio de partido. Son los conocidos como “chapulines”. La desbandada comenzó con el legislador de Movimiento Ciudadano, Hugo Rodríguez, quien se sumó a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Posteriormente comenzaron los cambios, principalmente en municipios del interior del Estado. Movimiento Ciudadano anunció la incorporación de un alcalde, tres síndicos y 25 regidores. La mayoría fueron postulados por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross, explica que no tienen el dato preciso de cuántos habrían decidido cambiar de partido, pues no es estrictamente necesario que les reporten estos datos; sin embargo, de buscar alguna candidatura con otro partido, sí deben acreditarlo al momento de registrarse. “En su momento tendrán que acreditarlo a través de la constancia que les entregó el partido, que efectivamente cumplieron con el tiempo que requiere la ley, para haberse separado de ese partido político”.

La evaluación será clave

Para que los partidos políticos de Jalisco avalen y postulen candidatos para reelegirse en el cargo en la elección de 2018, una de las principales condiciones será que hayan dado resultados.

Los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coinciden en que se hará una evaluación del trabajo que han realizado al frente de sus puestos, porque eso permitirá conocer si cuentan con el respaldo o no de la ciudadanía.

El líder estatal del tricolor, Héctor Pizano Ramos, declara que actualmente se realiza un análisis electoral de desempeño y competitividad de los aspirantes a alguna de las candidaturas.

“(Estamos) valorando su desempeño, viendo cómo ha sido percibido por la sociedad todo el trabajo que han venido llevando a cabo, el cumplimiento de cada una de sus propuestas y promesas de campaña”.

Sin embargo, el tema se analizará también con los diferentes liderazgos del partido, para que cuenten tanto con el apoyo de la ciudadanía, como de los militantes y simpatizantes del partido.

Debido a que uno de los señalamientos reiterados en el tema de la reelección es el poder que mantienen los partidos políticos, Pizano considera que las reglas son muy claras. Por eso, a su parecer, no se requieren modificaciones o ajustes. “Como quedó la legislación, quienes entraron en virtud de una participación por parte de un partido político, requieren que el partido los vuelva a postular”.

El dirigente estatal del blanquiazul, Miguel Ángel Martínez, coincide en que las reglas son claras; sin embargo, reconoce que faltó realizar algunas precisiones en la materia, dentro de la reforma electoral de junio pasado.

Agrega que ya habló con los 27 alcaldes de los municipios donde gobierna el PAN y les insistió que para ser reelectos necesitan tres cosas: la definición personal de que quieren participar, que este deseo sea compartido por los miembros del partido y, la más importante, que la población a la que gobiernan los respalde.

“La mayor parte de ellos aspirará y podrá hacerlo con éxito, ser reelegidos”.

Sin embargo, aclara que aún no definen los métodos de elección de candidatos, para lo cual tienen hasta el 13 de noviembre.

El dirigente del sol azteca, Raúl Vargas, acentúa que los 10 alcaldes de su partido (cinco en coalición con Acción Nacional) han dado resultados.

Cuestionado con relación a si se mantendría la coalición en los tres municipios, responde que el partido tiene interés de que la coalición que se acaba de dar a nivel nacional, entre el PAN, MC, y PRD, se materialice en Jalisco.

GUÍA

¿Qué dice el Código Electoral y de Participación Ciudadana?

Congreso de Jalisco

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos.

La postulación solo podrá realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado. Salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En el caso de los diputados electos como independientes sólo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la mitad de su periodo, caso en el que sí podrá postularse para reelección por dicho partido.

Ayuntamientos

Los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser postulados al mismo cargo, para el periodo inmediato siguiente.

A los suplentes de los anteriores, que no entren en funciones, no se les computará dicho periodo para efectos de la reelección inmediata.

La postulación sólo podrá realizarla el mismo partido o cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado; salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En el caso de munícipes electos como candidatos independientes, sólo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la mitad de su periodo, caso en el que sí podrá postularse para reelección por dicho partido.

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser electas en el periodo inmediato.

No están obligados a solicitar licencia

Aunque la reforma electoral en Jalisco, aprobada en junio pasado, establece que los alcaldes y síndicos que busquen la reelección deberán presentar licencia al menos 90 días antes del proceso electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no es necesario separarse del cargo. Esta resolución da pie a que los alcaldes se mantengan al frente de la administración y, al mismo tiempo, estén en campaña; sin embargo, algunos de los presidentes municipales metropolitanos han asegurado que, de contender, sí solicitarían licencia.

El presidente del Instituto Electoral, Guillermo Alcaraz Cross, informa que la Corte resolvió que no es necesario cubrir ese requisito (sepultando el contenido aprobado por el Congreso de Jalisco). “En esos términos, me parece que no hay una marcada diferencia, entre quienes sin estar en un cargo van a competir, contra los que sí lo estén… porque tú no puedes llevar a cabo promoción personalizada, tú no puedes hacer uso de recursos públicos en desequilibrio de la contienda. Esa regla es igual para ambos”. Debido a esto, reconoce que el Instituto deberá ser puntual en la vigilancia del proceso.

“Sus nombres no deben aparecer, sus voces no deben aparecer, a menos que sean los titulares de determinada área. Pero eso no debe significar una promoción personalizada, no tiene que decir: Yo fulano o el gobierno municipal de…”

El dirigente del tricolor estatal, Héctor Pizano, comenta que deben separarse del cargo, y tal vez en un futuro, cuando se realicen las reformas necesarias como lo relacionado al financiamiento, se pueda permanecer en el Gobierno, y ser candidato, como ocurre en Estados Unidos.

“Estaríamos hablando de otro esquema de financiamiento que hoy no existe en el país, pero que ya estamos discutiendo. Ojalá ya eliminemos el tema del financiamiento público y nos vayamos al privado, y entonces podría cada quien conseguir el financiamiento al que pudiera tener alcance y no estaríamos hablando de una contienda desequilibrada”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Alertan por uso ilegal de recursos públicos

Debido a que varios de los actuales presidentes municipales buscarán la reelección del cargo, el académico Antonio Elvira de la Torre subraya que se deberá poner especial atención al tema del uso ilegal de recursos gubernamentales.

A la fecha, los alcaldes que han dejado la puerta abierta para repetir en el cargo son los emecistas Pablo Lemus y Alberto Uribe.

Subraya que se deberá vigilar que no hagan uso de oficinas públicas para hacer campaña, así como tampoco del dinero y vehículos públicos, incluso de personal del Ayuntamiento. Y en el caso de los diputados, aplicaría el mismo criterio. “Eso es, digamos, el principal tema a cuidar: que no exista la posibilidad de que quienes van a tratar de ser reelectos utilicen todo de manera indebida”.

El otro tema es que no se considere la reelección sólo como un mecanismo positivo, debido a que esto podría agudizar problemas añejos, como son las dinámicas de cacicazgos, de posible corrupción y presión para electores, con el fin de favorecer a una persona que ya ejerció el cargo. “Ese sería también un tema que tendríamos que poner atención. Que la reelección favorezca a que los gobiernos mejoren su desempeño”.

En el Índice de Competitividad Urbana 2016, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se aborda el tema de la reelección municipal. Se advierte que, de acuerdo con estudios brasileños, los alcaldes tienden a ser más corruptos en el segundo periodo de gobierno, y en México existe la posibilidad de que se presente algo similar. “El endeudamiento excesivo y uso irregular de los recursos públicos que caracteriza a muchos municipios, podría agudizarse durante los segundos periodos de Gobierno”.

En el estudio se recuerdan datos de la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental 2015-2016, donde 77% y 87% de los ciudadanos consideraron frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en los gobiernos y partidos políticos, respectivamente.

