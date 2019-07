Con controversia, Poder Judicial quiere mantener abusos: Alfaro

Aunque anticipó que no es de su gusto opinar sobre otros poderes en el estado, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, cuestionó el que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) hubieran aprobado interponer una controversia constitucional en contra de las reformas al Poder Judicial. Éstas buscan, principalmente, eliminar el haber de retiro y someter a los jueces y magistrados a exámenes de control de confianza.

"Yo creo que hay gente a la que todavía no le cae el veinte de que las cosas en este país ya cambiaron, de que los abusos que se cometen desde las responsabilidades públicas ya no pueden ser tolerados y de que el cinismo como norma de conducta de quienes tenemos una responsabilidad pública es algo que tenemos que erradicar".

El gobernador consideró que es "vergonzoso" que los magistrados abusen del presupuesto público para cobrar el haber de retiro después de que se dejan sus cargos, debido a que ellos de cualquier manera cuentan con su derecho a la jubilación como cualquier persona. "¿Por qué ellos tienen un dinero adicional? ¿Bajo qué justificación?"

Según han argumentado varios magistrados, el derecho al haber de retiro obedece a que tras dejar el cargo ellos ya no pueden laborar como litigantes, por lo que es necesario ese dinero (que en ocasiones llega a tres millones de pesos) para poder subsistir tras dejar el cargo.

No obstante, Alfaro puntualizó que en Jalisco no existen impedimentos legales para que los jueces y magistrados puedan ejercer como abogados al concluir su encargo en el Poder Judicial. "Eso aquí no existe, ¿entonces por qué tienen que tener ese dinero extra que le cuesta al pueblo de Jalisco?".

Sobre los controles de confianza, insistió en la necesidad de aplicarlos para combatir el problema de la corrupción. "¿A qué le temen? ¿Cuál es el problema?". Aclaró que aún no se descarta que órgano que aplique estos controles dependa del propio Poder Judicial.

Aclaró que la postura de defensa del haber de retiro y de no someterse a los controles de confianza no es de todos los magistrados, sino que hubo algunos que actuaron con congruencia y "exhibieron la mezquindad de otros".

LS