Con asociación, exige elección democrática en SNTE

Aunque desde el año pasado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo público el Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales, aún no abren la convocatoria, señaló Rafael Ochoa Guzmán, integrante de la coordinación nacional de la Asociación Civil 32 Por la reivindicación del magisterio. Por ello, y con la Asociación, buscarán las elecciones democráticas.

"Hace más de un año que dijeron que en enero salía la convocatoria, pero no dijeron que año. Estamos en esa condición de exigirle que emitan la convocatoria porque no se ha concretado nada, no hay definición de casillas, de padrón y no creo que establezcan 250 mil urnas en las 250 mil escuelas del país", dijo.

Con el reglamento que anunció el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en enero de 2020, se da cumplimiento a la nueva legislación laboral para que los procesos de renovación de los dirigentes se realicen mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible.

Ochoa Guzmán afirmó que para exigirlo, ya realizan reuniones con los trabajadores de la educación, incluyendo intendentes y maestros, de todos los Estados de la República y esperan concluir el trabajo de unidad a finales de este año y realizar las elecciones el siguiente.

"(Con esta dirigencia) perdimos muchas conquistas y se han perdido por la irresponsabilidad, como el conventillo, la carrera magisterial, la doble plaza, el escalafón y el contrato colectivo de trabajo. Han dejado perder muchas, pero además, hay un malestar generalizado (entre los trabajadores) porque la dirigencia no los atiende, los molesta, insulta y maltrata", expresó.

Añadió que trabajan por vía propia en aras de hacer el trabajo y democratizar el sindicato.

"Esta es una oportunidad, tiene las diligencias sucias, abandonadas, no atienden las demandas, un cambio de adscripción, no meten las manos por ellos, los tienen en el abandono, vamos por la propuesta de reconquistar al SNTE", expresó.

OA