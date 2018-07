Comunidad trans supervisa derecho al voto

Por primera vez, Izack Alberto Zacarías Najar ejerció su voto como persona trans, además de participar como observador electoral para identificar que los ciudadanos en esta situación puedan votar sin complicaciones.



Izack Najar detalló que al acudir a su casilla en la sección 0869 no tuvo ningún inconveniente para ejercer su voto, sin embargo, notó que algunas de las casillas ubicadas en la Avenida Artes Plásticas a la altura de Gobernador Curiel, no cuentan con información visible sobre el protocolo que el INE anunció para que los funcionarios de casilla supieran cómo actuar si es que existen dudas y no coincide la información de la credencial electoral bajo la perspectiva de género, independientemente de la orientación sexual o imagen personal de los votantes al momento de acudir a las casillas.



"Soy un hombre trans y me interesa que las personas trans tengamos garantizado nuestro derecho al voto. El INE presentó un protocolo en el cual se garantice esto. La intención como observador es ver si realmente la gente que está las casillas conoce el protocolo, si sabe cómo actuar al momento que llegue una persona trans, que no se le niegue el derecho a votar", explicó Izack Najar al expresar la participación ciudadana de Impulso Trans, asociación civil que desde 2016 realiza actividades de culturalización, derechos humanos, jurídicos y sociales sobre los derechos de las personas trans.



"Luchamos por los derechos de las personas trans, que estemos en situación de vulnerabilidad. Revisamos y observamos que todas las personas tengamos derecho al voto (...) pueden presentarse diferentes situaciones como que llegue a la casilla una persona con una expresión de género o de identidad que puede no corresponder con el nombre que tiene su credencial del INE, otra situación es que aunque su expresión o identidad de género ya concuerde con su nombre en el INE, quizá para las personas (responsables de las casillas) el votante no cumple con los cánones sociales al ser un hombre o una mujer", comentó el observador que, durante su jornada electoral, diálogo con los funcionarios de casilla para saber sobre su conocimiento en el protocolo para personas trans.



"Tenemos que revisar que en las casillas exista algún material, tríptico o cártel que a las personas trans les dé la seguridad de que no serán discriminadas o discriminados, que pueden acercarse y votar. A mí me permitieron votar sin ningún problema ni complicación", puntualizó Izack Najar al detallar que la mayor preocupación es en aquellas casillas fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara y rancherías y poblados.

OF