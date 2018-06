Comunidad norteamericana en Chapala se manifiesta contra medidas de Trump

Cerca de 80 ciudadanos norteamericanos que radican en la Ribera de Chapala, se manifestaron este sábado en contra de las medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El grupo de estadounidenses y canadienses pertenecientes a la asociación Democrats Abroad, capítulo Ribera de Chapala, se asentó en la carretera que va hacia Ajijic, a la altura del fraccionamiento La Floresta, para manifestar su inconformidad y molestia hacia las políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes.



Dale Hoyt Palfrey, miembro de la comunidad extranjera y reportera de la zona, informó que el objetivo principal de la manifestación fue mostrar solidaridad hacia las personas migrantes, tanto legales como ilegales.



"Fue demostrar solidaridad, interés y apoyo a las familias migrantes que están separando en la frontera con Estados Unidos. Todo el hecho de cuando agarran a los migrantes que pasan la frontera de manera ilegal, están llevando a los niños al albergue y a los padres a un proceso legal, por haber violado la ley. Es un momento de demostrar la preocupación y la oposición a esas políticas que están implementando".



Los manifestantes acudieron con cartulinas que llevaban leyendas como "Reunite families now", "No one is ilegal", "Shame on the USA", "Stop de Madness" y "Las familias merecen estar unidas", y permanecieron por un par de horas en el lugar.





De acuerdo con Hoyt Palfrey, se contó con el apoyo de muchos automovilistas que pasaron por el sitio, quienes expresaron su solidaridad con el toque de claxon.



Indicó que se está en desacuerdo con el trato que el gobierno estadounidense tiene hacia los migrantes, sobre todo con la separación de los niños de sus familias, pues es una violación a los derechos fundamentales y una "actitud sin compasión".



Por el momento no se contemplan más acciones de parte de la comunidad norteamericana de Chapala, pero seguirán firmes en presionar para que el gobierno de Estados Unidos cambie su política.



La comunidad tuvo el apoyo del gobierno de Chapala, que dispuso una ambulancia y elementos de Tránsito municipal para vigilar la protesta.

