Compras de pánico frenan abasto regular de gasolina

El hecho de que haya una reactivación intermitente del ducto Salamanca-Guadalajara para abastecer a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y que los ciudadanos continúan realizando compras de pánico, ha generado que ocho de cada 10 estaciones de gasolina en la ciudad sigan cerradas.

El coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán, informó que el problema no es menor en el interior del Estado, donde hay entre 80 y 85% de gasolineras sin operar. Y eso, añadió, se debe tanto a la estrategia de entrega en zonas de difícil acceso (como la Sierra de Amula) como a los límites con otros estados, pues más conductores cargan en Jalisco, en detrimento de los volúmenes.

“La gasolina que llega a las estaciones de servicio (de la metrópoli) se agota por una sobredemanda y prácticamente en cuatro horas tiene que cerrar”. El funcionario informó que, si Pemex mantiene su promesa de abasto, y sobre todo, si mantiene el flujo, la proyección es que en cuatro o cinco días se pueda considerar una normalización del abastecimiento.

El gobernador Enrique Alfaro abordó el tema. Dijo que en tanto no se aproveche el potencial del ducto, la operación tampoco se normalizará. “La verdad es que el problema sigue creciendo, es un problema serio. Las filas son muy largas y aunque pudimos recibir hoy (ayer), estimamos, 25 mil barriles adicionales a los 45 mil que en promedio recibíamos vía pipas, estaríamos todavía lejos de que este abasto se regularice”.

Pemex notificó al Gobierno del Estado que, de nueva cuenta, ayer por la mañana detuvo la operación aunque ésta se normalizó horas después. La razón, dijo el mandatario estatal, “se debe a que en Salamanca no hay gasolina suficiente. O sea, ya ahora no es un problema de operación propiamente, sino que ya se les acabó el material en Salamanca. Pues entonces estamos todavía, creo, lejos de que el Gobierno federal resuelva el tema”.

Alejandro Guzmán, por su parte, abundó en que las actividades económicas han sido golpeadas en, al menos, 30 por ciento. Al mismo tiempo, precisó que el abasto de diésel (el combustible que utilizan los vehículos que surten las ciudades con productos de primera necesidad) no ha resentido los estragos de la falta de combustible.

En Jalisco, ocho de cada 10 gasolineras siguen cerradas. Se estima que, si se mantienen abiertos los ductos, en cuatro o cinco días podría normalizarse del abastecimiento. EL INFORMADOR/A. Camacho

La cantidad de barriles que Pemex ha enviado en los últimos días para surtir de combustible a la Zona Metropolitana de Guadalajara son suficientes para 60% de abasto diario, pero hay alrededor de 85% de estaciones de servicio en la metrópoli que permanecen cerradas, confirmó el coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Guzmán.

Esa situación, explicó, se debe a la sobredemanda que hay de combustible, pues no son pocas las personas que han optado por comprar más gasolina de la que necesitan. Además, este medio detectó que, pese a las prohibiciones de vender el hidrocarburo en bidones, esto sigue ocurriendo, pues hay quienes lo revenden.

“Por la percepción de desabasto, la gasolina que llega a las estaciones de servicio se agota por una sobredemanda y prácticamente en cuatro horas tiene que cerrar. No es que no se esté abasteciendo; se abastece, se agota y cierran la gasolinera. Y, simultáneamente, no han podido mantener las más de 450 estaciones de servicio con producto todos los días”.

La apertura del poliducto Salamanca-Guadalajara permitirá contar con una mayor cantidad de gasolina en inventario, por lo que los tanques de las terminales ubicadas en El Salto y Zapopan tendrán qué habilitar una estrategia “más intensa” para que sean reabastecidas la mayor cantidad de estaciones posibles.

Y para lograrlo, los técnicos de Pemex se comprometieron a habilitar “algunas” pipas de 60 mil litros para que vayan directo a las estaciones de servicio. “Lamentablemente, solo entre 30 y 40 estaciones de servicio en la ciudad tienen la posibilidad de recibir esas pipas”.

No obstante, de mantenerse el envío habitual desde Manzanillo y Mazatlán, y sumarse el combustible del ducto (20 mil barriles cada dos días, según la promesa), “esto haría que el abasto pueda llegar, incluso, a niveles de 90%. Sí y sólo sí el poliducto mantiene el flujo de lo que Pemex ha comprometido”.

CLAVES

Zapopan y Tlajomulco suman policías al resguardo de ductos

Acuerdo. Hasta ahora, sólo las comisarías de Seguridad Pública de Tlajomulco y Zapopan brindan patrullajes especiales en torno a los ductos de Pemex que cruzan sus respectivos territorios. El presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Pablo Lemus, dijo que los municipios colaborarían con Petróleos Mexicanos (Pemex) si se solicitaba su apoyo.

Operativo. Tlajomulco ha dispuesto a seis unidades y 20 elementos en un operativo especial desde hace una semana, según el supervisor de la Comisaría, Carlos Campos. Los oficiales patrullan una extensión de alrededor de 17 kilómetros cuadrados, a fin de evitar que se perfore algún ducto.

Aéreo. Zapopan, por su parte, informó que el helicóptero "Halcón" vigila desde hace una semana los límites de ese municipio y El Arenal, por donde se pasa el ducto. El comisario Roberto Alarcón indicó que también hay patrullaje adicional por las colonias aledañas al paso del ducto.

Apoyo. La Comisaría de Guadalajara informó que, si bien no pasa la infraestructura de Pemex por la capital, los policías sí escoltan las pipas de combustible durante su tránsito por la localidad. También se realizan patrullajes por las gasolineras en las que se han generado mayores conflictos viales, para evitar conatos de riñas.

Incógnita. Se solicitó información a la Secretaría de Seguridad para conocer si la Policía Estatal realiza algún operativo para vigilar los ductos; la dependencia no informó. Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro dijo que hay toda la disposición de asistir a Pemex si la paraestatal lo pide. Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Zapotlanejo informaron que no se les ha solicitado apoyo, por lo que no hay movilizaciones especiales.

Transporte público, sin cambios

A pesar de que se registró una disminución en la venta de diésel, el secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte de Jalisco, Arnoldo Licea, descartó que la situación afecte al transporte público, pues los empresarios se han organizado, a través de grupos de WhatsApp, para informarse dónde hay este tipo de combustible. El Gobierno del Estado confirmó que no hay problemas con el abasto de artículos de primera necesidad, trasladados regularmente en vehículos con motor a diésel.