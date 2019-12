Comparece al fin Cruces Mada ante juez

Tras faltar a tres audiencias por motivos de salud, el ex secretario de Salud Antonio Cruces Mada acudió a comparecer ante un juez este jueves y fue imputado por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

El ex funcionario fue acusado de contratar un servicio de asesoría para la SSJ, en la que se prestaban servicios personales, cuando aún no tenía las facultades para firmar dicho convenio. Se realizó el 7 de enero de 2014, cuando éste fungía como director general del régimen estatal de protección social, por lo que no tenía ningún poder notarial para firmar contratos.

Además, el contrato se firmó sin licitación previa y sin que el proveedor, Omar Azael Cruz Herrera, estuviera dentro del padrón de proveedores.

El acuerdo no especificaba tareas o penalidades sobre los servicios que se prestaban y sólo establecía que se tenían que prestar "servicios personales de manera óptima, ininterrumpida y confidencial".

Estos servicios se prestaban por un monto de 524 mil 500 pesos mensuales durante un año, lo que habría causado un daño al erario de seis millones 294 mil pesos.

