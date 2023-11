¿Comer mazapán funciona para pasar el alcoholímetro?

Existen diferentes mitos urbanos para evitar el alcoholímetro, entre los más populares se encuentran beber café o agua, masticar chicles o soplar suave, pero uno de los más populares en México es consumiendo el famoso dulce tradicional de nuestro país, el Mazapán, un dulce que es a base de cacahuate molido con azúcar glass.



Además de su exquisito sabor existe la creencia que consumiendo este dulce después de beber puedes evadir el alcoholímetro y salir “limpio”, sin embargo existen varias razones por la cual esta posibilidad es muy poco probable.

Pues los métodos que circulan a través de internet no funcionan para evadir a esta herramienta, puesto que los alcoholímetros o Toritos, cuentan con sensores que logran medir el nivel de alcohol que ha consumido una persona, es necesario resaltar que este artefacto no influye del olor que se tiene del alcohol, sino se encarga de detectar y medir el nivel de etanol que hay en el aire que se exhala.



Es por eso que esas tácticas caseras y mitos urbanos no funcionan para evadir el Torito, hay una probabilidad de que consumiendo el Mazapán únicamente logres desaparecer el olor de tu boca, pero no podrás quitar el alcohol que se consumió, por lo cual el el Torito detectará de inmediato que bebiste.

Lo ideal es no conducir si tomaste grandes cantidades de alcohol, si quieres ir de fiesta y beber, ir con un conductor responsable puede ser tu salvación para evitar a los Toritos, recuerda que tu seguridad y bienestar es lo más importante, así que si bebes no manejes, se un ciudadano responsable y asegura tu bienestar junto con el de los habitantes de la ciudad.

