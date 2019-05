Colectivos LGBT piden reforma para reconocer matrimonio igualitario

Tras la petición de la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco, para descongelar la reforma al Código Civil estatal y establecer el matrimonio igualitario; la asociación civil Cohesión de diversidades para la sustentabilidad (Codise) y el Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta), declararon que es necesario atender el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2016, en el que se declararon inválidos los artículos que establecen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

"Actualmente la legislación está a medias pues no se ha modificado el Código Civil, las personas no pueden tener acceso a los derechos plenos como pensiones y el registro de sus hijos. Estamos exigiendo que se reconozcan los derechos, no se exige algo especial", comentó Leonardo Espinoza, presidente de Codise A.C.

La falta de seguridad legal, de acuerdo con el activista, afecta a las familias homoparentales que ya están formadas. "Dos mujeres casadas que deciden tener hijos, durante el matrimonio tienen al bebé y ellas no pueden llevar a registrar al hijo como de las dos, sino que tiene que ser como madre soltera", agregó.

Por su parte, Lorena Ruíz miembro de Coleta agregó que se deben de hacer ilegales las "terapias de conversión". "Esto va aunado al matrimonio igualitario y al acceso a la salud, queremos que en la educación existan estas visiones de respetar los derechos humanos de la comunidad LGBT", dijo.

Los dos activistas expresaron que es una oportunidad para la nueva administración de reconocer los derechos de esta comunidad. "Parece que hay mucha disponibilidad con esta nueva administración y esperemos que así sea, la Secretaría de Igualdad Sustantiva tiene una dirección para atender temas LGBT y esperamos que los derechos también se impulsen desde ahí", señaló Lorena.

El jueves pasado la diputada Mariana Fernández, coordinadora de la bancada priista, solicitó a los legisladores retomar las iniciativas pendientes sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y eliminar la discriminación contra quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

