Gracias a adecuaciones a los protocolos de atención y seguimiento, y a la capacitación integral del personal que atiende los casos de accidentes cerebrovasculares, también conocidos como "infartos cerebrales", el Hospital General de Zona (HGZ) número 46 del IMSS en Jalisco recibió la certificación internacional World Stroke Organization, dedicada precisamente a proporcionar y certificar, a nivel mundial, el marco integral que deben seguir los hospitales en el seguimiento y la evaluación de los pacientes que presentan este padecimiento.

El doctor Luis Arody Pulido, médico supervisor de hospitales y especialista en Medicina de Urgencias del IMSS Jalisco, se dijo muy contento de que el HGZ número 46 recibiera esta certificación, gracias al trabajo en equipo de todas y todos quienes laboran en esta área.

Doctor Luis Arody Pulido, médico supervisor de hospitales y especialista en Medicina de Urgencias del IMSS Jalisco. ESPECIAL/ IMSS

"Este es un reconocimiento que nos da esta organización mundial del cerebro, que se encarga de evaluar las unidades, la capacitación que tienen, los insumos, las herramientas y que todo el protocolo esté bien establecido dentro de la unidad para atender los pacientes con infarto cerebral que llegan a los servicios de urgencias.

Evidentemente, es un reconocimiento que implica trabajo, organización, implementación de protocolos, de adecuaciones, inclusive de áreas y de que la gente que participa dentro de la unidad de todas las categorías, como médicos, enfermeras, trabajos sociales, camilleros, radiólogos, todos, conozcan hacia dónde va encaminado el 'Código Cerebro'", destacó el médico.

Para lograrlo, abundó, fue necesario adecuar y perfeccionar este protocolo de atención en cada unidad hospitalaria que atiende casos de infarto cerebral en los hospitales de segundo nivel, garantizando, por poner solo un ejemplo, que todas y cada una cuenten con un tomógrafo, esencial para la aplicación del protocolo.

"La adecuación que se hizo fue esencialmente en el proceso de atención, que todos estuvieran, por así decirlo, casados con él, que conocieran completamente qué era una urgencia inminente y que mediante un código que, en este caso, nosotros llamamos 'Código Cerebro', se activara toda la red de atención, desde el vigilante, el área de acceso a los servicios de urgencias, al servicio de urgencias como tal, el área de rayos X, inclusive hospitalización y terapia intensiva, se sumaran a este protocolo.

ESPECIAL/ Programa Código Cerebro en el HGR No. 46

Evidentemente, garantizando siempre que todos los equipos estén en funciones las 24 horas del día en los hospitales", destacó Arody Pulido. El protocolo o 'Código Cerebro', detalló el médico, busca, en primer lugar, la identificación temprana u oportuna de los pacientes en riesgo o con sintomatología, y aquellos que presentan factores o comorbilidades como diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, enfermedades crónicas mal controladas, entre otros, quienes son mayormente susceptibles a un evento de infarto cerebral.

Destacó que es importante identificar los síntomas para acudir a atención lo más pronto posible, además de las comorbilidades, el que, en primer lugar, la persona tenga desviación de la boca; en segundo, que no puedan hablar de forma adecuada o que no puedan pronunciar palabras, y una tercera, que no puedan mover una pierna, una mano (o las dos) y que estos síntomas hayan iniciado de forma súbita.

Lee también: Gobierno de Jalisco avanza en la propuesta de reingeniería del SIAPA

"El objetivo es identificar lo más pronto que se pueda el riesgo de un infarto cerebral, pero, sobre todo, acudir a una unidad que tenga el protocolo establecido y que se reconozcan los datos clínicos, que se desencadene toda la red de atención al interior de la unidad una vez que ingresa el paciente, buscando acortar los tiempos para una tomografía, que se controle la presión alterada, la diabetes a la brevedad y que, de no haber contraindicaciones, se administre un medicamento que es conocido como medicamento trombolítico, que lo que hace es destruir completamente el coágulo que está tapando o que está provocando el infarto cerebral", señaló el médico.

Así, comentó, este protocolo es clave para que los pacientes puedan salir del infarto y no desarrollen secuelas, que puedan recuperarse de las lesiones que pueda provocar el accidente cerebrovascular o infarto cerebral. Esto porque, dijo Arody Pulido, los pacientes sin atención quedan con secuelas importantes que, incluso, podrían derivar en depender completamente de la familia.

"Si bien podemos decir que esta certificación y esta unidad favorecen a toda la derechohabiencia del IMSS ante el riesgo de llegar a presentar un infarto cerebral, realmente se está beneficiando a toda la población que está alrededor de un paciente que puede llegar a presentarlo, porque así se convierte en un paciente que va a presentar un menor número de secuelas, que se va a poder reincorporar a su vida social con el menor número de secuelas, que va a ser completamente funcional, en comparación con alguien que no es atendido de manera oportuna", refirió el médico.

"Si hablamos de población clave para atenderse, son todas aquellas personas, pacientes, arriba de 40 años, que tienen factores de riesgo como los que ya mencionamos: hombres y mujeres con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, aumentan el riesgo de un evento vascular cerebral isquémico. Sobre todo si estas enfermedades crónicas están mal controladas o no tenemos un buen apego al tratamiento, pacientes con tabaquismo, pacientes que viven sobre estrés importante, social o laboral.

Todo eso implica un riesgo de sufrir un evento vascular isquémico, y es hacia ellos que está encaminada esta atención prioritaria en los servicios de urgencias", añadió. Por último, destacó que, si bien el HGZ número 46 tiene ya esta certificación internacional, también las unidades HGR 110 y el HGR 45 están certificadas con el protocolo del "Código cerebro", por lo cual las personas con síntomas pueden acudir de inmediato a cualquiera de ellas, pero también pueden dirigirse a cualquier unidad médica de emergencias, incluso si se trata de una unidad a cargo del Estado, pues mediante el SAMU Jalisco se establecen coordinaciones para traslados inmediatos si esto llega a ser necesario.

"Nosotros tenemos buena comunicación como Instituto con el sistema de emergencias SAMU. Sin embargo, si por algún motivo no hay respuesta oportuna o si no acude de forma rápida la ambulancia, lo importante es que no se entretengan; si tienen los medios, que acudan al hospital más cercano de su domicilio. Inclusive, las clínicas familiares también están capacitadas en identificar estos casos, los identifican y, a la brevedad, se trasladan al hospital que tiene la tomografía y el medicamento para administrarse y atender de manera oportuna al paciente", finalizó el médico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS