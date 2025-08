El fin de semana pasado, Rosaura Castro visitó Zapotlanejo para comprar ropa. Pensó que bastaba con llevar su tarjeta de débito, pero su sorpresa fue inmediata: desde la primera tienda le advirtieron que si pagaba con tarjeta, se le aplicaría un cargo adicional del 3% sobre el total de la compra. “Visité unas diez tiendas y en seis o siete me cobraban ese 3% extra, que al final es ilegal”, criticó.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Zona Metropolitana de Guadalajara concentra 70% de los reportes contra negocios que imponen un cargo adicional por pagar con tarjeta bancaria.

Tan sólo en 2024, la Delegación Jalisco de la Profeco recibió 150 denuncias formales por esta práctica, que viola lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, reformada en abril de 2024. Dicha ley prohíbe expresamente a los proveedores aplicar cargos o comisiones al consumidor por el uso de medios de pago electrónicos, como tarjetas de crédito o débito. Pero es una práctica común.

“En las tortas de la esquina de mi trabajo cobran 4% por pagar con tarjeta. Se me hace un abuso”, contó Daniela Torres, empleada en la Colonia Los Laureles, en Zapopan.

“Yo hago decoraciones con globos y compro mis materiales en Obregón. Casi todas las tiendas cobran entre 3 y 5%. Es un abuso, aunque el monto parezca pequeño”, compartió Myrna Rosana, clienta habitual de esa zona.

Los negocios argumentan que este cobro es para cubrir las comisiones que les imponen las plataformas de pago o bancos, que van del 1.5% al 3.6%. Sin embargo, la ley establece que ese costo lo debe absorber el comercio, no trasladarlo al cliente.

“Hasta en los elotes me han cobrado 3% más por pagar con tarjeta. No traía efectivo y terminé pagando más, cuando no debería ser así”, contó Rogelio Flores, consumidor de Tlaquepaque.

“Fui a la paletería de la esquina a comprar agua y unas paletas... y querían cobrarme 3.5% por pagar con tarjeta. Tuve que ir al carro a buscar monedas. No iba a pagar un peso más”, dijo Susana López, vecina de El Colli.

Incluso en servicios profesionales ocurre lo mismo. “Hasta mi dentista cobra 15 pesos extra por pagar con tarjeta”, denunció Geraldine Sotomayor.

El titular de Profeco en Jalisco, Iván Escalante, recordó que ningún negocio está autorizado para cobrar una comisión adicional por uso de tarjeta.

Las multas para quienes incumplen esta disposición van de 701 hasta 2.2 millones de pesos. Se puede clausurar el establecimiento hasta que se retire el cobro ilegal.

La Condusef también ha advertido que estos recargos afectan la percepción de los medios electrónicos de pago y desincentivan la inclusión financiera.

¿Cómo y dónde denunciar estos cobros ilegales?

Si un establecimiento le cobra comisión por pagar con tarjeta, puede presentar una queja ante la Profeco:

Oficina de Defensa del Consumidor: Morelos 1830, en la Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara.

Morelos 1830, en la Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Teléfonos: 33-3616-9779 y 33-3615-7389.

33-3616-9779 y 33-3615-7389. Horario: Lunes a viernes, de 08:30 a 15:30 horas.

También puede acudir a su banco para denunciar al comercio. Si el banco no responde, puede comunicarse con la Condusef al 01-800-999-8080.

CT