Guadalajara está que arde. Y no solamente la capital de Jalisco vive jornadas desafiantes ante el intenso calor, sino la gran parte de México.

Según el Servicio Metereológico Nacional (SMN), un sistema de alta presión posicionado en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera ola de calor sobre todo México. Se pronostican temperaturas máximas superiores de 45 grados Celsius en Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Para Jalisco, se prevén de 40 a 45 °C; el calor se mantiene .

Ante esta tercera ola de calor, la hidratación es un factor fundamental para mantener el buen estado de salud, pero no todo lo que bebemos es beneficioso, y hay que tener mucho cuidado con bebidas que, más que ayudar, merman las capacidad. Aquí te contamos.

Que sí y que no deberías beber ante este clima de calor

Las altas temperaturas que entran a Jalisco y a México con motivo de la tercera ola de calor hacen que las tardes sean completos calvarios si no estás hidratado, pero aunque se antoja, y de alguna forma representa un alivio, la cerveza no es la mejor solución para combatir las altas temperaturas porque puede producir en nuestro cuerpo una aceleración en el desecho de líquidos . Lo anterior generaría más deshidratación.

"La respuesta es rotundo no, en cuanto al alcohol y la cafeína, pues producen diuresis, esto significa que vamos a excretar más líquidos, entonces completamente no, el alcohol no es ideal para hidratarse", respondió la nutrióloga Susana Martínez Domínguez.

De acuerdo con la nutrióloga, basta con la pérdida de entre el 1 y 2% de los líquidos del cuerpo para experimentar una deshidratación leve, si no tenemos cuidado y nos exponemos de forma prolongada a altas temperaturas nos podemos arriesgar a perder un 20% de los líquidos lo que podría ser fatal para nuestra salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida y es la mejor opción frete a otras bebidas porque :

Ayuda a regular la temperatura corporal Mantiene la piel hidratada y elástica Lubrica articulaciones y óranos Mantiene una buena digestión

Por otra parte, la frescura del hielo es engañosa y aunque da la sensación de alivio al calor en cervezas, refrescos o jugos, lo correcto es siempre preferir el agua natural sin otro aditivo para asegurar la adecuada hidratación , según Martínez Domínguez no existe otro sustituto para el agua .

"Es importante tomar agua y nada va a sustituir el agua natural, el consumo de agua puede variar dependiendo de la persona, pero por lo general el consumo debe ser de dos a tres litros de agua a lo largo del día, además nos podemos apoyar de otros alimentos de alimentos que contengan grandes cantidades de agua como la fruta o la verdura", indicó.

▸▸▸ No te pierdas: ¡Insólito! Jalisco rompe tres récords por las altas temperaturas

Entre las frutas con alto contenido de agua destacan la sandía, melón, pepino dulce, piña, papaya, mandarina, naranja, granadilla, fresa, uvas y otras, en lo que refiere a vegetales se pueden consumir lechuga, espinaca, betarraga, rabanito, zanahoria, tomate, nabo, cebolla, hojas de acelgas y otras.

¿Qué son los sueros o electrolitos orales?

Son bebidas cuya fórmula favorece la reposición de líquidos en forma inmediata, evitando la deshidratación ocasionada por alguna afección médica. Aunque se consideran medicamentos o insumos a la salud, no requieren receta médica para su venta.

¿Cuándo tomar los sueros orales?

Según la Profeco, se deben consumir únicamente cuando hay deshidratación. Un médico puede indicar cuando es el momento de tomarlo .

¿Qué pasa si los consumes cuando no los necesitas?

Pueden provocar problemas de salud, ya que se estarían consumiendo minerales en cantidades que no se necesitan.

Es importante recordar que los sueros orales:

Debe indicarlos un médico cuando hay una deshidratación

cuando hay una deshidratación Son clasificados como I nsumos para la Salud

No deben tomarse como si fueran agua o una bebida saborizada, porque pueden provocar problemas de salud, en particular en quienes deben restringir su consumo de sodio por padecer hipertensión

OA