El pasado jueves, 19 de junio, por la noche, elementos de esta Dirección de Protección Civil y Bomberos brindaron apoyo en diversas zonas de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado de la tormenta que se ha mantenido presente en las últimas horas. Entre las acciones realizadas se encuentran recorridos preventivos, atención a reportes de riesgo, retiro de árboles caídos, limpieza de bocas de tormenta y apoyo a la ciudadanía afectada.

Las autoridades dieron aviso de que se encuentran en constante monitoreo de las condiciones climáticas y atentos ante cualquier situación de emergencia. Además recordó a la ciudadanía vallartense de tomar precauciones, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y mantenerse informados por medios oficiales.

Clima en Puerto Vallarta mañana, 21 de junio

El día de mañana, 21 de junio, se pronostican chubascos en Puerto Vallarta con una probabilidad del 40 % al 60 % a lo largo del día, además de nubosidad. Se esperan temperaturas mínimas de 25 °C y máximas de 29 °C, con vientos del suroeste de 14 a 30 km/h.

Lluvias en Puerto Vallarta mañana, 21 de junio

Para el día de mañana, 21 de junio, se prevé que la ciudad vallartense amanezca con chubascos a las 5:00 a. m., con una probabilidad del 40 % en la región y una temperatura de 24 °C. Por otro lado, se pronostican chubascos al final del día, a las 21:00 horas, con un 30 % de probabilidad y una temperatura de 26 °C.

A continuación, te compartimos el pronóstico de los horarios de lluvia en Puerto Vallarta para este sábado, 21 de junio. Asegúrate de tomar las medidas preventivas recomendadas por las autoridades, evitar zonas inundadas o de alto riesgo, y mantenerte informado a lo largo del día para tomar precauciones y no correr riesgos.

02:00 50% de probabilidad en la región de chubascos 25° C 03:00 50% de probabilidad en la región de chubascos 24° C 04:00 40% de probabilidad en la región de chubascos 24° C 05:00 40% de probabilidad en la región de chubascos 24° C 06:00 30% de probabilidad en la región de chubascos 24° C 12:00 40% de probabilidad en la región de chubascos 27° C 14:00 60% de probabilidad en la región de chubascos 28° C 15:00 60% de probabilidad en la región de chubascos 27° C 16:00 60 % de probabilidad en la región de chubascos 28 °C 17:00 60 % de probabilidad en la región de chubascos 28 °C 18:00 50 % de probabilidad en la región de chubascos 27 °C 19:00 40 % de probabilidad en la región de chubascos 26 °C 20:00 40 % de probabilidad en la región de chubascos 26 °C 21:00 30 % de probabilidad en la región de chubascos 26 °C

Con información de Meteored y Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta***

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS