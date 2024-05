Claudia Delgadillo es aspirante a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Jalisco”, además de contar con amplia experiencia política como diputada local y federal.

También destaca por ser una abogada litigante en materia laboral, apoyando a los trabajadores a resolver sus asuntos y aseguró que lo aprendió desde que era muy chica cuando trabajaba mano a mano con su padre. Fuera de lo laboral, Claudia Delgadillo es amante de la música y suele escuchar de todos los géneros, más recientemente a Peso Pluma, en parte influenciada por su hija; en cuanto al cine, le agrada ver películas de varios géneros y es apasionada del deporte, en especial por el futbol; es aficionada recalcitrante del Atlas.

- ¿En qué se considera experta, fuera de la política?

- Soy buena litigando materia laboral. Soy buena abogada.

- ¿Cuántos años llevas de experta en esta materia?

- Muchos años. Lo que pasa es que mi papá litigaba materia laboral. Soy la mayor de siete hermanos, antes de estar en otros espacios, todos aprendimos esta importante labor. Porque mi papá, siendo un abogado laboralista, nos enseñó. Pero como yo soy la primera hija, tuve la fortuna de aprender tan chiquita a estar en una audiencia y que llegaran de repente algunos personajes, llegaban notarios a la Secretaría del Trabajo. Yo trabajaba con mi papá, yo litigaba. Le preguntaba: ¿pero qué se dice en la primera audiencia? Entonces me decía y yo lo escribía. De repente llegaban personajes muy importantes. Cuando yo veía llegar a alguien así, con la florecita, con la corbatita, yo decía: “no hombre, este asunto será difícil. Dios mío”. Pero me fue muy bien.

- ¿Eres apasionada al deporte?

- Sí, claro, mi equipo favorito es el Atlas. Amo al Atlas.

- ¿Música?

- Me encanta toda la música: Los Tigres del Norte, Luis Miguel, Marc Anthony, Grupo Frontera, Peso Pluma... bueno, de Peso Pluma conozco todas sus canciones.

- ¿Tu género literario favorito, algún libro que te guste?

- Todo el mundo seguramente ha hablado de “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo. Lo he leído como mil veces.

- ¿Y de cine?

- Me gusta mucho Guillermo del Toro. También hay una película que dice mucho... se llama “Pide al tiempo que vuelva”, a mí me encantó esa cinta.

Es fan del Estadio Jalisco

Atlista recalcitrante, Claudia Delgadillo es aficionada a uno de los equipos más tradicionales de la ciudad de Guadalajara.

Además de que resalta preferir el calor sobre el frío, y es fan de la playa y de los tacos sobre las tortas ahogadas. Prefiere el calor, la playa, el café, los tacos y el mezcal. Esto lo reveló en entrevista para los lectores de esta casa editorial.

Admiradora de su padre y orgullosa de ser candidata

Claudia Delgadillo compartió su aprecio por los valores familiares, subrayando la admiración por su padre. Expresó el deseo de haber compartido más tiempo con él, reconociendo la influencia en su vida y carrera política. Este vínculo familiar es un pilar fundamental en su trayectoria, proporcionándole inspiración y fortalezaen sus objetivos.

Además, Delgadillo manifestó un gran orgullo por su candidatura a la gubernatura y su aspiración de convertirse en la primera gobernadora del Estado. Esta ambición refleja su compromiso con el servicio público y su visión de liderazgo.

- ¿De qué se arrepiente a su edad?

- De nada.

- ¿El mayor logro o satisfacción?

- Ser candidata y próxima gobernadora.

- ¿El mayor fracaso?

- No sé qué es el fracaso.

- ¿El mejor recuerdo de niña?

- Mi papá.

- ¿El peor?

- Era la consentida. No tengo ningún recuerdo malo.

- ¿Era buena para estudiar?

- No tanto, sólo pasaba. Fui la primera hija de siete, estaba obligada a ser el ejemplo.

- ¿Promedio de calificación?

- Ocho.

- ¿Muchos novios?

- Yo amo mi libertad, amo ser libre.

- ¿Te cortaban o los cortabas?

- Tú qué crees (risas).

- ¿Quién se le viene a la mente?

- De la “a” a la “z” los que quieras (risas). ¡No es cierto!

- ¿Llegó a los golpes en alguna ocasión?

- Hasta el día de hoy, no.

- Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiarías?

- No dejaría ir a mi papá.

- ¿Cómo se ve en 10 años?

- No quiero ser abuela (risas), aunque puede pasar. Más bien no me gustaría que mi hija cumpla más años y se vaya de mi casa.

- ¿Quién es tu principal amiga?

- Tengo buenas amigas, no son muchas porque la verdad es que mi círculo es de hace muchos años, tengo un amigo que quiero mucho y ya.

- ¿Algún enemigo o alguien que te caiga mal?

- Alguien que me caiga mal pues sí, pero enemigos no. Algún hombre me cae mal.

- ¿A quién le sigue los pasos? ¿Quién es su mayor inspiración?

- Un personaje que he seguido desde 2018 y que me ha gustado desde entonces es el Presidente López Obrador.

- ¿La importancia de su familia en su vida?

- Mi prioridad.

- ¿Dejaría la política por su familia?

- Qué drástico... no dejo a la familia ni a la política.

- Qué mensaje le da a los lectores o cibernautas de El Informador.

- Muy agradecida, muy divertida.

¿Qué opina de?

Claudia Delgadillo ofreció su punto de vista sobre distintos personajes de la política local y nacional, destacando a quienes más admira y con quienes comparte partido, como AMLO y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

López Obrador:

Transformación.

Claudia Sheinbaum:

Futuro.

Xóchitl Gálvez:

¿Quién es?

Jorge Álvarez Máynez:

¿Quién es?

Gobernador de Jalisco:

Pasado.

Ricardo Villanueva:

Amigo.

Laura Haro:

Compañera.

Pablo Lemus:

Corrupción.

“Chema” Martínez:

Compañero de partido.

Diana González:

No la conozco.

Vero Delgadillo:

Se apellida igual que yo.

Claudia Delgadillo:

Tu servidora.

CT