Ciudadanos se manifiestan contra desabasto de gasolina

Organizaciones y simpatizantes se manifestaron en La Minerva ante el desabasto de gasolina, ya que, según expresaron, la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue la correcta.

La protesta se trasladó hacia Casa Jalisco con la intención de entregar un pliego petitorio al Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, sin embargo, al no encontrarse, avanzaron a Palacio de Gobierno, donde el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza lo recibió.

En este, se encontraban sus principales solicitudes: no más desabasto, no más Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), no más “huachicol”, no más corrupción y no más impunidad, además de una extra: cárcel al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps.

Juan Trujillo, integrante del Congreso Nacional Ciudadano (CNC), explicó que “no queremos estar sufriendo las consecuencias de malas decisiones. Queremos que sí se ataque totalmente a la delincuencia en México pero hay que planear y luego accionar”.

Los presentes en la manifestación, expresaron que están en contra de la estrategia federal del combate al robo de combustible llamado “huachicol”, portando pancartas con frases como “#AsíNoAMLO” y refiriéndose a las acciones como el comienzo de la “Venezolanización”, en alusión a la crisis de Venezuela.

“Nosotros no tenemos la culpa [del huachicol], primero tiene que tener un abasto de gasolina. Yo no veo a nadie en la cárcel. No es la manera”, dijo Ivonne Valles, asistente a la marcha.

Por su parte, Fernando Díaz de Bustamante, quien también es integrante del CNC, informó que el Congreso busca el bien común para el país: “el pueblo no tiene por que pagar las malas acciones del gobierno.

Si en otros Estados ya liberaron la gasolina, ¿por qué en Jalisco no?”, además, reclamó que el anunció de que se regularizara el combustible en unos días es una promesa que no pueden cumplir. “Hemos dejado de hacer cosas importantes por estar formados y por el miedo a que después no haya gasolina”, finalizó el manifestante.

NM