Choferes piden que se vete la ley para sancionarlos

Inconformes por la reforma aprobada por el Congreso para sancionar con hasta dos mil 264 pesos a los operadores del transporte público que incurran en maltrato, el Frente de Subrogatarios y Concesionarios del Transporte Público del Estado de Jalisco Ruta Empresa, pidió al Ejecutivo estatal que aplique el veto.

“Espero que las autoridades competentes tengan la conciencia y espero que la veten”, dijo Javier Campos, presidente de la organización.

Agregó que los miembros de la organización están dispuestos a dialogar, a mejorar el servicio, ajustar la capacitación, pero no con la aplicación de una sanción económica que resulta onerosa para los operadores.

Para Campos la reforma aprobada no es una medida adecuada para mejorar la prestación del servicio, “da pie a una controversia entre usuarios y conductores”.

Además, hay que considerar que el operador realiza más de 18 movimientos en cada parada, con la ciudad colapsada por las obras de Línea 3, temas de inseguridad y todavía traer la preocupación de que puede ser multado. La sanción es “inapropiada”, es una “agresión”.

En la metrópoli hay cerca de 15 mil choferes de transporte público, trabajan en más de cinco mil unidades.

Por su parte, el representante sindical de operadores, Alberto Cortés, demandó al gobernador que vete la reforma “porque es ilógico que se quiera culpar a los operadores de todas las situaciones”.

Analizan la vía jurídica para impugnar reforma

La sanción económica aprobada también causó inconformidad entre líderes sindicales del sector, quienes analizan la estrategia legal que seguirán para impugnar la reforma.

“Estaremos impugnando, ver la posibilidad de ampararnos, es que no tenemos una justicia confiable, independientemente de que esa (multa) es una aberración. No existe la confianza en nuestras autoridades como para decir que van a ser justos”, manifestó Arnoldo Licea González, quien encabeza el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco.

"Es ilógico que se quiera culpar a los operadores de todas las situaciones”.

Además, afirman que hay desconfianza de que no se aplique la sanción en apego a Derecho.

Señaló que autoridades se ensañan contra los operadores del transporte público, los satanizan y los colocan como lo peor, sin considerar los riesgos y las condiciones de inseguridad que padecen.

Las acciones que requiere el gremio, más que aplicar multas, son reforzar el tema de la capacitación y la profesionalización, opinó Licea González y pidió respeto para el trabajador del volante porque, dijo, también hay quienes desempeñan de manera óptima su trabajo.

GUÍA

Reformas a la Ley de Movilidad

¿Qué establece la reforma?

En el dictamen aprobado en el Congreso se establece que existe maltrato cuando al usuario se le niega el servicio sin causa justificada, sea víctima de actos violentos, discriminatorios o humillantes. Será posible presentar las inconformidades por escrito o por comparecencia o a través de cualquier medio establecido en las plataformas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Cómo procederá?

Los hechos denunciados que se cometan en una unidad de transporte masivo o colectivo de pasajeros la Secretaría de Movilidad de oficio solicitará las imágenes de las cámaras de seguridad y hará acopio de las demás pruebas que considere necesarias para determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realizó el evento denunciado.

¿Quién atenderá las quejas?

El Gobierno del Estado deberá establecer contacto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que dentro de la línea de emergencia 911 se reciban las quejas.

¿Cuáles son las sanciones?

La sanción para los operadores que incurran en maltrato hacia los usuarios irá de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de 754 a dos mil 264 pesos.

Adicionalmente, se suspenderá la licencia para conducir al chofer hasta por seis meses, cuando en un plazo de 60 días haya sido reincidente de maltrato en dos ocasiones o más.

Las unidades deberán contar con cámaras de seguridad que registren el ascenso de pasajeros y la conducción del operador, la operación a lo largo del pasillo de la unidad y el descenso de los usuarios. En caso de incumplir en este tema, la multa va desde los 754.9 hasta los dos mil 264.7 pesos.

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyectan sistema de puntos para llevar control de operadores

Las reformas aprobadas el pasado 19 de octubre por los legisladores locales para sancionar a los operadores del transporte público que maltraten a los usuarios, mismas que aún están pendientes de publicación en el Periódico Oficial de Jalisco para su entrada en vigor, complementan el proyecto de aplicar un esquema de puntaje a todos los choferes, que se le van descontando conforme cometen faltas a las normas viales, participan en accidentes, quejas e infracciones.

“Tenemos conocimiento de un programa de puntos para los operadores, como sucede en diferentes partes del mundo".

El nuevo sistema que permitirá tener un control de cada operador estará en marcha a principios del próximo año, adelantó Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.

“Tenemos conocimiento de un programa de puntos para los operadores, como sucede en diferentes partes del mundo. Van a tener un número de puntos debido a las capacitaciones que vayan recibiendo, pero también podrán perder esos puntos por infracciones, accidentes o mal trato a los usuarios”, explicó.

Para que funcione el esquema de puntos se requiere que la autoridad realice un seguimiento de cada uno de los trabajadores del volante, para ello está en proceso la elaboración de un software de manera conjunta por parte de las secretarías de Movilidad y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), mencionó.

Sobre la aplicación de la ley para sancionar a los conductores del transporte público, Dueñas consideró que la Secretaría de Movilidad (Semov) tiene un reto por delante para aplicar adecuadamente la norma, le dé seguimiento y se blinde ante posibles actos de corrupción, “dudo que haya un área que pueda en este momento coordinar esas acciones”.

Usuarios y operadores presentaron diversas opiniones sobre esta medida. EL INFORMADOR/ARCHIVO

EL DATO

Otra reforma sin operar

Un ejemplo de reformas sin aplicar es la llamada “Bici Ley”, para fomentar el uso de la bicicleta y el respeto a los ciclistas, misma que sigue sólo en papel. A más de un año de su aprobación, la reforma no se cumple y, en muchos casos, no se conocen las nuevas disposiciones. En agosto pasado, el diputado Alejandro Hermosillo González, atribuyó los atrasos al Gobierno estatal y responsabilizó a la Secretaría de Movilidad (Semov).

PARA SABER

Vigilarán aplicación de proceso apegado a norma

Los operadores que maltraten a usuarios del transporte público y se compruebe su responsabilidad, deberán pagar por sus actos, en este caso con la multa de hasta dos mil 264 pesos; sin embargo, el sindicato de la Alianza de Camioneros, vigilará que no se cometan irregularidades en el proceso y se pretenda sancionar sin existir los elementos, subrayó su dirigente, Raúl Jiménez Pulido.

Por su parte, Ricardo Aguayo, líder del Sindicato de Conductores de Transporte Público admitió que hay algunos conductores que no dan un buen trato a los usuarios, sin embargo, demandan una aplicación adecuada de la sanción.

VOCES

USUARIOS

“Un 50% sí te trata bien y el otro 50% no. Te arrebatan el transvale de mala gana, no puedo generalizar porque hay de todo. Creo que sí mejorarán el trato con la multa, pues les va a costar pagar; puede ser de beneficio para que se pongan las pilas”.

Mary Hernández, pasajera

“Vivo para Chulavista y el transporte del 176 A es pésimo y son muy groseros, la verdad no es nada bueno. Nunca he presentado una queja y así somos muchos usuarios, pero ahora sí estoy dispuesta a hacerlo a ver si mejora el trato”.

Ana Guillén, pasajera

“Me tratan bien, no he tenido ninguna dificultad, no tengo ninguna queja. Con la sanción se verán obligados a dar buen servicio, porque les pegarán donde más les duele”.

Rubén Ruiz, pasajero

CHOFERES

“Nos baja la moral, es alta la multa y pienso que debería haber, más que nada, atención para los conductores, para lo que en realidad se necesita para los usuarios, no nada más son multas. Que la autoridad apoye con liberar vialidades; que se señalicen paradas autorizadas”.

Christian Rodríguez, chofer de la ruta 163

“Sí está alta la sanción, pero no preocupa porque el deber de nosotros es cumplir con nuestro trabajo. Ahora en lugar de echarle el 100 hay que echarle el mil de ganas”.

Gerardo López Orozco, operador 644 B

“Es muy grande, muy alta la sanción, ya que nosotros ganamos con 350 pesos al día, entonces, para pagar una multa de ese tipo es algo muy difícil. Pero la verdad no me preocupa, tengo 35 años en los camiones y no he tenido quejas”.

José Carmen Nuño Ruiz, chofer ruta 644