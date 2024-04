Chema Martínez promete policías tapatíos que “no extorsionen”

José María “Chema” Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, aseguró que en su Gobierno se tendrán barrios dignos y seguros, con policías que no abusen del poder y no extorsionen a los tapatíos.

El aspirante morenista visitó las colonias Insurgentes, Margarita Maza de Juárez, La Joyita y Balcones de la Joya, para hablar cara a cara con tapatíos sobre el proyecto humanista que tiene para la ciudad. Ahí, detalló su estrategia Primero los Barrios, la cual contempla cuatro ejes para atender las principales necesidades de la ciudad en materia de seguridad (“Barrios Tranquilos”), vivienda (“Barrios Vivos”), servicios públicos (“Barrios Dignos”) y medio ambiente (“Barrios Verdes”).

En seguridad, el representante de Morena, PVEM, PT, Futuro y Hagamos dijo que se reforzará a la Policía municipal para que tenga elementos en los que la ciudadanía pueda confiar. Prometió no sólo mejorar salarios y prestaciones a uniformados, sino concretar una policía de barrio.

“Todo esto nos va a permitir regresar entonces a la confianza y la tranquilidad, pero con herramientas para construir la paz, no la violencia, no la extorsión, no el amague, no el abuso. Nunca el abuso de poder por un policía”.