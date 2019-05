Cerrarán ingreso a Bosque La Primavera de Mariano Otero

Autoridades estatales determinaron que, para prevenir la generación de nuevos incendios forestales en el Bosque La Primavera, cerrarán el ingreso de Mariano Otero, confirmó Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

“Primero, se tomó la decisión de cerrar el acceso de Mariano Otero a La Primavera, que principalmente es utilizado por ciclistas, para proteger a los visitantes, ya que es una zona donde se han presentado incendios de manera continua”.

No obstante, se mantendrá abierto el ingreso al ejido La Primavera en las zonas de pícnic para no afectar la visita al ejido. “Pero se va a reforzar la vigilancia cada fin de semana para asegurar que no se use fuego en fogatas ni asadores para evitar cualquier riesgo de un incendio”.

Por la mañana, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que sostendría una reunión con expertos para analizar la posibilidad de prohibir el ingreso de visitantes al bosque, debido a la alta incidencia de incendios.

“Creo que estamos ante una situación muy delicada y creo que puede ser una medida que se tome en las próximas horas, (...) quiero tomar en cuenta la opinión de los expertos, ahorita tenemos la reunión para hacer esa evaluación”.

Graf Montero agregó que dialogarán con los vecinos para coordinar acciones preventivas y evitar riesgos.

“Se realizará una reunión con todas las asociaciones de colonos, de los fraccionamientos colindantes con La Primavera en Tlajomulco y Zapopan, para poder empezar a definir medidas de prevención en estos fraccionamientos en caso de incendios forestales, sobre todo el establecimiento de protocolos que nos permitan dar mayor seguridad a las personas que viven en esos fraccionamientos”.

En la reunión participaron además los alcaldes de Zapopan, Pablo Lemus; y de Tlajomulco, Salvador Zamora.

