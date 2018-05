Carlos Lomelí se compromete con la industria maderera

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, se reunió con integrantes de la cámara de la Industria Maderera, para escuchar sus peticiones y principales problemas.



Los industriales denunciaron la falta de voluntad política de las diferentes administraciones, por lo que pidieron una mayor atención al sector.



Además, expresaron al candidato que es necesario mejorar la regulación federal, pues cuenta con un gran número de trámites burocráticos tardados, lo que provoca que se realicen permisos clandestinos.

Esta mañana estuve platicando con la Cámara Nacional de Madereros. Agradezco el tiempo que compartieron conmigo y el apoyo que me brindan.



"Tenemos claro que el país está mal, y la gente tiene un hartazgo, está cansada y decepcionada de quienes la han gobernado por más de ocho décadas... yo no vengo a servirme y no voy a perder la oportunidad de pasar como el mejor gobernante en la historia de Jalisco".



Dijo que el secretario que se encargará de los temas de industria, como la de la madera, será elegido por parte de las cámaras, las universidades y personajes notables.



"Tengan la confianza que habrá apoyo para transformar la industria y habrá comunicación con quien gobernará México en los próximos seis años".



En cuanto a la deforestación por los incendios que se han presentado en el Estado y en todo el País, Lomelí Bolaños manifestó que existe el compromiso y las ganas para transformar la industria.



Además, pidió a los industriales no olvidar la propuesta del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que en su primer año de gobierno reforestará un millón de árboles.

