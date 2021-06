Carlos Lomelí promete “no fallar a Guadalajara”

Carlos Lomelí, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la alcaldía de Guadalajara, afirmó que de ganar la contienda electoral “no fallará” a los tapatíos.

Durante su cierre de campaña en el Distrito 11, en la colonia Tetlán y ante cientos de personas reunidas en la plaza principal, dijo: “Guadalajara, estás en mi corazón y no te fallaré”.

Afirmó que, como presidente municipal, “escuchará a las y los tapatíos para resolver todas las necesidades que no pudieron atender los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC)”.

Denunció que miembros del partido naranja regalaban calentadores solares en la zona. Ante eso, sostuvo que “un calentador solar no vale más que la educación de nuestros hijos; un tinaco no vale más que la paz y la seguridad que nosotros estamos reclamando, que una tarjeta rosa con la esperanza de que nos caigan 800 pesos... No vale más que una ciudad limpia, una ciudad sana, una ciudad iluminada”.

Alberto Uribe priorizará la cultura

El candidato de Morena por la alcaldía de Zapopan, Alberto Uribe, se comprometió a apostar a programas culturales si obtiene la mayoría de votos.

Además, garantizó que creará “un gran Consejo de la Cultura Zapopan” ante 32 expertos, con la finalidad de “ampliar la cultura y el arte, pues las condiciones actuales en las que se encuentra el tema cultural son deplorables”.