Carlos Lomelí descarta fractura en Morena Jalisco

El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, aseguró que habrá unión en el partido en el estado de cara a las próximas elecciones de la dirigencia estatal.

El legislador morenista respaldó a quienes quieran participar en el proceso de elección y afirmó que habrá total transparencia en los resultados, así como en la convocatoria, contando con el apoyo de la dirigencia nacional de Morena.

“Cualquier persona que quiera participar, tiene derecho a hacerlo. No tiene por qué haber fracturas. Estos son 20 distritos, 200 consejeros a emanar y cada quien recibirá los votos del Consejo, con total transparencia. Pronto estará el Comité Ejecutivo Nacional en donde Luisa María Alcalde va a ser clara en el proceso”.

Lomelí Bolaños se pronunció sobre la renuncia de Alejandro Puerto a la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco para la próxima legislatura, quien señaló que hay maltrato a la militancia de Morena en favor de ciertos cacicazgos de partidos, incluso, cuestionó abiertamente al exregidor.

“Nosotros estamos en la construcción de la unidad, estamos todo mundo arropado, todo mundo en armonía; no hubo tal maltrato lo que sí les puedo decir es que no hay tal maltrato; quién puede hablar de maltrato cuando le regalan una pluri, la segunda pluri. Me suena muy raro y que hable de maltrato”.

Las elecciones por la dirigencia estatal de Morena en Jalisco se llevarán a cabo a finales del próximo mes de noviembre.

Carlos Lomelí aprovechó para hablar de sus actividades como senador de la República en la cual destacó la presentación de cinco iniciativas de su parte, entre las cuales, los proyectos para crear el Instituto de Investigaciones Legislativas en Salud, Bienestar y Humanismo Mexicano “Ifigenia Martínez”, el programa “Jóvenes por Amor al Campo” y el que pretende crear una Fiscalía Especializada en Adultos Mayores.

El senador incluyó su participación en la aprobación de la reforma constitucional del Poder Judicial y aseguró que votarán y respaldarán todas las iniciativas y propuestas que envíe la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Finalizó con su incorporación del trabajo de seis comisiones legislativas, dentro de las cuales están las comisiones de Salud, la de Seguridad Social y la de Defensa de los Consumidores.

MV